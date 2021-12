Mennyire vált be az „oltási hét”?

Eduard Heger kormányfő és Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter személyesen is csatlakozott az oltást népszerűsítő kampányhoz. Előbbi az adminisztratív munkát végezte, utóbbi pedig be is oltotta az érdeklődőket. - TASR-felvétel

Az egészségügyi tárca célja az volt, hogy a kampány segítségével minél több embert győzzenek a koronavírus elleni vakcina beadatásáról. Átoltottság szempontjából Szlovákia jócskán elmarad az európai átlagtól – a lakosság körülbelül 50 százaléka kapott legalább 1 dózist, míg az uniós átlag 71 százalék.

Az időzítés

Az időzítés különösen fontos volt, több szempontból is. Egyrészt a közelgő ünnepek miatt jelentősen megugrik majd a lakosság mobilitása, és a járványügyi szakértők szerint a családi összejöveteleken a megfertőződés esélye nagyon magas. Másrészt már Szlovákiában is felbukkant az úgynevezett omikron variáns, amely az előző mutációkhoz képest is rendkívül gyorsan terjed. Bár egyelőre kevés adat áll a szakemberek rendelkezésére, de az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy a megerősítő, harmadik dózis védelmet nyújt az omikron ellen.

A kampány

Az egészségügyi minisztérium éppen ezért nagyszabású kampányt indított, amelyet „oltási hétnek” neveztek el. A népszerűsítő akcióhoz a kormány több tagja is csatlakozott: Vladimír Lengvarský (OĽaNO) tárcavezető például a szülőfalujában, a Zsolna megyében található Ivachnófaluban (Ivachnová) oltotta az érdeklődőket, az adminisztratív munkát pedig Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök végezte.

A miniszterelnök hétfőn megkapta a harmadik dózist - TASR-felvétel

Amellett, hogy a kormánytagok személyesen is besegítettek a vakcinázásba, a minisztérium reklámokat is elhelyezett a televízióban és a közösségi médiában, „Ajándékozzunk karácsonyt” mottóval. Ami a technikai részleteket illeti, az oltópontok kapacitását is megnövelték – 65 kórházban, 602 rendelőben, 19 oltóközpontban várták az érdeklődőket, valamint 178 mobil oltócsapatot is üzembe helyeztek.

Az adatok

Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) összesített adatai alapján az 50. héten, vagyis december 13. és 19. között valóban megnőtt az érdeklődés a vakcinák iránt. Az elmúlt héten összesen 185 861 vakcinát adtak be, ami az előző hetekhez képest jelentősebb ugrásnak számít, hiszen két héttel ezelőtt 169 169, az azt megelőző héten pedig 140 923 dózist vettek fel az emberek.

Ha részletesebben is megvizsgáljuk az adatokat, kiderül, hogy az utóbbi hét viszonylag magasnak mondható eredménye főként annak köszönhető, hogy megugrott az érdeklődés a második és a harmadik dózis iránt. A 48. héten 103 697 személy kapott megerősítő dózist, a 49. héten 131 395, az 50., vagyis a legutóbbi héten pedig már 146 948. Arányaiban még gyorsabban növekszik az érdeklődés a második dózis iránt: december első hetében még csak 8428, a másodikban már 15 915, a harmadikban pedig már 22 194 személynek adták be a második adagot.

Az első dózis esetében azonban éppen fordított tendencia figyelhető meg, az érdeklődés az előző hetekhez képest csökkent. November 29. és december 5. között 28 798-an adatták be az első vakcinájukat, egy héttel később már csak 21 859-en, a legutóbbi héten már csak 16 719-en.

A következtetések

Hogy a megnövekedett érdeklődésben pontosan mekkora szerepet játszik a népszerűsítő kampány, azt nehéz egyértelműen megállapítani. Számos tényező lehet, ami befolyásolja az emberek oltási kedvét. Szerepet játszhat benne akár az omikron variánssal kapcsolatos félelem vagy a pénzügyminisztérium oltási bónusza is.

A harmadik dózis iránti megnövekedett érdeklődésben minden bizonnyal nagy szerepe van annak, hogy az egészségügyi minisztérium a múlt héten hat hónapról háromra csökkentette a várakozási időt, ezzel pedig több tízezer ember előtt nyílt meg a lehetőség a regisztrációra.

A minisztérium számára viszont nem jó hír, hogy az első vakcina iránt érdeklődők száma csökken. Ez azt jelenti, hogy egyre kevesebb olyan embert sikerül meggyőzni az oltás beadásáról, aki az eddigiekben elutasítóan viszonyultak a vakcinákhoz. Őket valószínűleg az sem csábítja, hogy az oltópontokon akár a miniszterekkel is összefuthatnak. A Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) szociológiai felmérései ugyanis arra utalnak, hogy az oltás elutasítása nagyban összefügg a politikai meggyőződéssel.

Azok a szavazók, akik a vakcinákat elutasító pártokkal szimpatizálnak (főként a Smer, az ĽSNS, a Republika), sokkal kisebb arányban oltatják be magukat, mint azok az emberek, akik az oltáspárti politikusokra szavaznak. A legújabb közvélemény-kutatások pedig azt mutatják, hogy a koalíciós pártok támogatottsága javarészt csökken, az ellenzék – különösképpen a Smer – viszont erősödik.

A Focus legutóbbi felméréséből, amelyben a politikusokkal szembeni bizalmatlanságot vizsgálták, kiderült, hogy az emberek jobban bíznak az oltást ellenző Ficóban, mint Hegerben vagy Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszterben.