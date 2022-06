Mennyibe kerül idén a tengerparti üdülés?

A turizmus a világjárvány által leginkább sújtott ágazatok közé tartozik, két év szünet után azonban a hagyományos tengerparti üdülőhelyek idén újra megtelhetnek, ám ez együtt jár az árak növekedésével. Míg a koronavírus-járvány idején az euróövezetben az idegenforgalmi árak átlagosan hat százalékkal csökkentek, most ennek az ellenkezőjére lehet számítani. „A szlovákiai családok legnépszerűbb tengerparti úti célja, Horvátország idén jelentősen drágult, és már most a legdrágább mediterrán úti célok közé tartozik” – derül ki a CapitalPanda legfrissebb felméréséből. A brókerház elemzői ezúttal a legnépszerűbb tengerparti üdülőhelyek árait vették górcső alá, figyelembe véve a leggyakoribb tartózkodási időtartamokat (7 és 10 nap), a különböző étkezési típusokat (reggeli, félpanzió, all inclusive) és a szálláshelyek minősítését (csillagok száma). További szempont volt a lehető legkisebb távolság a tengerparttól és az üdülőhelyen belüli medence. Az árak minden esetben tartalmazzák a repülőjegy árát a július 1. és augusztus 31. közötti időszakra, azaz a nyári iskolai szünet idejére.

Olcsóbb országok

A felmérés meglepő eredményeket hozott. Ezek szerint idén nyáron a szlovákiai családok számára a legolcsóbb tengerparti nyaralást Görögország és Törökország kínálja, de a spanyolországi üdülőhelyek is az olcsóbbak közé tartoznak. Hogy miért épp ezek, az az adott országok gazdasági helyzetével magyarázható. A CapitalPanda elemzői szerint Görögország és Spanyolország is magas munkanélküliséggel küzd, amit tovább súlyosbított a koronavírus- járvány. Törökország viszont elképesztő inflációval kénytelen szembenézni, ami a valuta leértékelődését okozza, ez pedig a külföldi turisták számára olcsóbbá teszi az utazást.

Drága Horvátország

Hideg zuhanyként hathat a szlovákiai családokra ezzel szemben a horvátországi üdülés, amely korábban az egyik legolcsóbb megoldásnak számított a tengerparti nyaralást választók számára. Mára azonban fordult a kocka, az idei szezonban így Horvátország már az egyik legdrágább turisztikai célpont a Földközi- tenger partján fekvő országok közül. A horvátoknál az idei szezonban az árak átlagosan 20–25 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest, de az 50 százalékos drágulás sem számít kivételesnek. A CapitalPanda által vizsgált nyári üdülési célpontok közül Franciaország földközi-tengeri partvidékének Marseille-től Mentonig terjedő szakasza, az Azúr-part (Côte d’Azur), vagyis a francia Riviéra a legdrágább. Ez többek között azzal magyarázható, hogy az ottani szállodatulajdonosok más gazdasági helyzetű vendégkört céloznak meg, mint a hagyományos üdülőhelyek, amelyek elsősorban a középosztályra építenek.

Kedvezőbb árfolyam

Horvátország és Törökország kivételével a kiválasztott célállomások mindegyike az euróövezetben található. Ez azt jelenti, hogy a horvátországi és törökországi árak függhetnek a helyi valuták euróval szembeni árfolyam-ingadozásától. Horvátország esetében azonban a kuna euróval szembeni árfolyam-ingadozása aránytalanul kisebb, mint a török líra esetében. A török gazdaságot évek óta két számjegyű infláció sújtja, amely az utóbbi hónapokban drámaian emelkedett. Áprilisban az éves inflációs ráta közel 70 százalékra emelkedett, az egy évvel ezelőtti 16 százalékkal szemben. Emiatt a török líra további leértékelődése várható. „Nem teljesen világos azonban, hogy ez milyen mértékben tükröződik majd a nyári üdülések végső áraiban, mivel az ebbe az irányba eltolt árfolyamkülönbség potenciális nyereséget jelent az utazási irodák számára. Arra számítunk, hogy az utazási irodák az árfolyamnyereséget megosztják az ügyféllel. Mindenesetre, ez egy olyan árfolyamkockázat, amely potenciálisan pozitív hatással lehet az ügyfelekre” – vallják a CapitalPanda elemzői.