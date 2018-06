Megreformált duális képzés

Pozsony | Szeptembertől új szabályok alapján működik a szakiskolákban és a szakközépiskolákban a duális képzés. Módosította a parlament a duális képzésről szóló jogszabályt, melynek köszönhetően törölték az ebben a képzési formában részt vevő diákok után járó fejpénz megvonását, csökkentették a duális képzésben részt vevő munkáltatók és iskolák adminisztrációs terheit.

A szakképzésért felelős mesterek hiányára reagálva bevezetik a szakkoordinátor pozíciót, amelyet ezután olyan szakemberek is elláthatnak, akiknek nincs pedagógus végzettségük. Ők a különböző cégeknél felelnek szeptembertől a diákok szakmai képzéséért. Ezentúl a kisebb cégek a nagyobb vállalatokkal közösen is bekapcsolódhatnak a duális képzés rendszerébe. Ismét lehetővé teszik az úgynevezett „vállalati iskolák” létrehozását, ahol az egyes vállalatok maguk vagy más cégek számára képeznének munkaerőt.

Bár a javaslatot nagy többséggel, 101 szavazattal hagyta jóvá a plénum, az ellenzéki képviselők javaslatait sorra elutasították. Nem támogatták mások mellett Veronika Remišová (OĽaNO) javaslatát sem, aki a duális képzésben részt vevő diákok és a cégek között kötendő szerződések feltételein szeretett volna enyhíteni. A megszavazott törvénytervezet ugyanis arra kötelezi a duális képzésben részt vevő cégeket, hogy minimum a diákok felével előzetes szerződést kössenek a jövőbeni munkaszerződésükről. Az ellenzéki képviselő szerint a törvény ezzel megengedi a duális képzés gyakorlati részét vállaló cégeknek és vállalatoknak, hogy az iskola befejezését követően munkavállalásra kötelezzék a 15 éves diákokat. Sőt, akár három évig is igényt tarthatnak a munkájukra. „Egy ilyen kötelezettség, tekintettel a diákok korára, nemcsak etikátlan, hanem felesleges pszichikai nyomást is gyakorol a duális rendszerbe bekapcsolt diákokra. Ráadásul indokolatlan is, mert az állam megtéríti a cégeknek a diákok képzését, a fejpénz mellé adókedvezményt is kapnak” – érvelt a képviselő, aki arra is rámutatott, hogy a diákok, csak magas büntetés árán mondhatják fel a 15 éves korukban megkötött elő munkaszerződést.

A szakközépiskolák és a szakemberek is elengedhetetlennek tartották a három éve jóváhagyott, a duális képzésről szóló jogszabály módosítását. Ugyanakkor a módosítások sem garantálják, hogy Szlovákia teljesíteni tudja azt a vállalást, mely szerint 2020-ig 12 ezer diákot kapcsol be a duális képzésbe. Két év alatt ugyanis közel 10 ezer diákot kellene bevinni a rendszerbe, melyben jelenleg az oktatási tárca adatai alapján mindössze 2700 diák tanul.