Megközelítheti az ezer eurót a minimálbér

„A minimálbért már 2026-tól a két évvel korábbi országos átlagbér minimum 60 százalékában szabnánk meg. Jelenleg ez az arány csupán 57%. Ezzel párhuzamosan a magasabb szintű kollektív szerződések kötelező kiterjesztését tervezzük” – jelentette be pénteken Erik Tomáš (Hlas) munkaügyi miniszter, aki szerint az általa vezetett tárca az ezzel kapcsolatos törvényjavaslat-csomagot már be is nyújtotta véleményezési eljárásra.

Változatlan forgatókönyv

A miniszter szerint a munkáltatók és munkavállalók érdekvédelmi szervezetei közötti tárgyalások szabályozása változatlan marad. A szociális partnerek így a jövőben is minden év július végéig állapodhatnak meg a következő évi minimálbérről, aminek az eredményéről értesítik a munkaügyi minisztériumot. Ha a szakszervezeteknek és a munkáltatóknak nem sikerül megegyezniük, akkor még mindig van lehetőség az állam képviselőivel kibővített háromoldalú tárgyalásokra. A háromoldalú egyeztetés résztvevőinek ez esetben augusztus végéig kellene dűlőre jutniuk.

„Ha ez utóbbi is eredménytelenül zárul, és augusztus végéig sem lesz megállapodás, akkor az ezzel kapcsolatos jogszabályban meghatározott automata lép életbe, amely a terveink szerint a jövőben a két évvel korábbi átlagbér 60 százalékában szabná meg a minimálbér összegét”

– tette hozzá Tomáš. A tárcavezető elmondta, hogy ha a vonatkozó jogszabályt még idén sikerül elfogadni, akkor jövőre már az új szabályokat követnék, így az új szabályok szerinti minimálbérszintet először 2026-ban alkalmaznák.

Gyors növekedés

Mit is jelentenek majd a fent jelzett változások a gyakorlatban? Szlovákiában az idei bruttó minimálbér 750 euró, ami jövőre várhatóan 816 euróra nő.

„Egy évvel később, vagyis 2026-tól, az új szabályok alkalmazása után a minimálbér már elérhetné a 920 eurós szintet, a mostani választási ciklus végére, 2027-re pedig a 969 eurót, megközelítve az ezer eurós álomhatárt”

– véli a munkaügyi miniszter, arra is emlékeztetve, hogy a minimálbérhez kapcsolódik az éjszakai és hétvégi munkavégzésért járó bérpótlék is, ami ugyanilyen ütemben emelkedhet. A miniszter szerint az európai irányelvek nem határoznak meg konkrét összeget a minimálbérre az uniós tagállamokban, az ajánlások szerint azonban a minimálbérnek el kellene érnie az adott év országos átlagbérének az 50 százalékát. „Az Európai Unió által ajánlott keret nagyjából megfelel a javaslatunknak, vagyis a két évvel korábbi átlagbér 60 százalékának” – véli a miniszter, hozzátéve, hogy a minimálbér konkrét összegének a meghatározása nemzeti hatáskörben van.

Kollektív szerződések

A munkaügyi minisztérium egy további jogszabály-módosítást is javasol az európai irányelv azon követelményével kapcsolatban, amely szerint a kollektív szerződéseknek a munkavállalók legalább 80%-ára kellene vonatkoznia.

„Módosítjuk a kollektív tárgyalásokra vonatkozó törvényt, hogy minél több munkavállalóra vonatkozzanak a kollektív szerződések”

– magyarázza a tárcavezető. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy adott ágazatban a szakszervezetek és a munkaadók érdekvédelmi szervezetei megállapodnak egy magasabb szintű kollektív szerződésben, akkor az az adott ágazat minden munkavállalójára vonatkozik majd. Kivételt képeznek majd azok a vállalatok, amelyek kevesebb mint 20 alkalmazottat foglalkoztatnak, kevesebb mint két éve működnek, felszámolás alatt állnak, vagy az alkalmazottaik több mint 10%-a fogyatékkal élő. „Ezzel párhuzamosan kötelezővé tesszük az ilyen kollektív szerződések megtárgyalását, és ösztönözni fogjuk a kollektív tárgyalásokat azáltal is, hogy javítjuk az ezt levezénylők bérfeltételeit” – tette hozzá Tomáš. A vonatkozó uniós irányelv végrehajtásának a határideje ez év novembere, és a minisztériumnak egy cselekvési tervet is ki kell dolgoznia a további változtatásokról. (mi, TASR)