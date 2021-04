Még mindig jól alakul a járványhelyzet

Csaknem egy hét telt a húsvéti ünnepek óta, és a legfontosabb járványgörbék továbbra is lefele ívelnek. Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök az egészségügyi minisztérium szakértőivel együtt arra kérte a lakosságot, hogy az ünnepek idején se tartsanak nagyobb családi összejöveteleket, hiszen ezzel ismét felgyorsíthatják a vírus terjedését. Példaként a karácsonyt említették, amikor sokan nem vették figyelembe az akkori kabinet figyelmeztetéseit, minek következtében január első két hetében ismét felgyorsult a vírus terjedése.

Összehasonlításképp: a fertőzöttek számának heti átlaga a PCR- és az antigéntesztek összesítése alapján jelenleg 2614, január 7-én pedig 6168 volt. Ehhez hozzá kell tenni, hogy most hetente körülbelül 4,5-szer több tesztet végeznek, mint január elején. A pozitivitási arány szintén árulkodó: az egészségügyi tárca január 7-én 27 százalékos arányról számolt be, vagyis minden negyedik PCR-teszt lett pozitív. Jelenleg ez az arány mindössze 13 százalékos. A reprodukciós szám akkoriban 1 és 1,1 között mozgott, tehát nagy általánosságban azt lehetett mondani, hogy minden beteg legalább egy személyt megfertőzött. A kijárási tilalomnak köszönhetően ezt a mutatót sikerült 0,75 és 0,85 közé szorítani.

Vladimír Lengvarský újonnan kinevezett egészségügyi miniszter a héten elmondta, minden feltétel teljesült ahhoz, hogy a Covid-automata alapján az ország átlépjen a feketéből a bordó fázisba, ami a korlátozások enyhítését jelenti. A lazítások azonban csakis akkor jöhetnek, ha a pozitív trend a húsvét utáni két hétben is kitart. Leginkább a kórházban kezelt személyek számára érdemes figyelni, hiszen ez a mutató áll legközelebb ahhoz, hogy átlépje a kritikusnak tekinthető 3000-es határt. Ha a következő napokban ez megtörténik, akkor lehetséges, az enyhítéseket el kell halasztani.

Egy hét elteltével azonban továbbra is kitart a pozitív trend. A kórházban kezelt személyek száma is csökken: a pénteki adatok alapján összesen 2656 személyt tartanak bent, közülük eddig 2453-nál mutatták ki a megbetegedést. Ami viszont továbbra is aggasztó, hogy 317 személy szorul lélegeztetőgépre, ez pedig arra utal, hogy a halálesetek száma továbbra is emelkedni fog. Ez az a mutató egyébként, amit még mindig nem sikerült visszaszorítani: pénteken is újabb 89 áldozatot jegyeztek. Összesen már 10 411 személy hunyt el a koronavírus közvetlen következményeként, vagyis tüdőbetegségben.

💉 Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 811 508, za predchádzajúci deň pribudlo 12 161 zaočkovaných.... Közzétette: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – 2021. április 9., péntek

A fertőzöttek száma viszont szerencsére még mindig jól alakul. Csütörtökön 9003 PCR-tesztből 923 lett pozitív, vagyis a pozitivitási arány 10 százalék körüli volt. Emellett 118 396 antigéntesztet is végeztek, és csak 624 személynél mutatták ki a vírust, ami 0,53 százalékos pozitivitási arányt jelent.

A húsvét utáni első héten tehát kitartott a kedvező trend, már csak az a kérdés, hogyan alakulnak a számok a jövő héten. Az enyhítések szempontjából kulcsfontosságú lesz az egészségügyi miniszter járványhelyzettel kapcsolatos sajtótájékoztatója, amire valószínűleg kedden délután kerül sor. Ha akkor is kedvező fejleményekről számolnak be, akkor április 19-én lazítanak a jelenlegi óvintézkedéseken.

Milyen enyhítéseket ígértek április 19-től? A természetlátogatás – a feketéket kivéve – már engedélyezett lesz a járások között. A jelenlegi intézkedések alapján csakis az adott járáson belül lehet a természetbe menni, függetlenül attól, hogy milyen színnel jelölik a Covid-automata regionális járványtérképén.

Újra kinyithatnának a boltok és a bevásárlóközpontok, de biztosítaniuk kell, hogy egy vásárlóra legalább 15 négyzetméternyi szabad hely jut. Ugyanez érvényes az istentiszteletekre, valamint a múzeumokra, a galériákra és a kiállításokra is.

Kinyithatnának az uszodák és a fürdők, de egyszerre legfeljebb csak 6 személyt engedhetnek be.

A home office jelenleg kötelező azokon a munkahelyeken, ahol azt a munka jellege lehetővé teszi. A bordó fázisban az otthoni munkavégzés már nem kötelező, de erősen ajánlott.

Nem kizárt, hogy április 19-től visszaengedik az iskolapadba a felső tagozatosokat is.