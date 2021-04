Karnyújtásnyira van a korlátozások enyhítése, de sok múlik a húsvéton

A szakértők tárgyalnak a tesztelési stratégia megváltoztatásáról. Elképzelhető, hogy felszámolják a mobil mintavételi pontokat, helyettük a munkahelyeken és az iskolákban fognak tesztelni, illetve a kabinet szeretné megerősíteni az otthoni mintavételt is. - Somogyi Tibor felvétele

Pozsony | Ha kitart a pozitív trend, április 19-én az ország a Covid-automata fekete fázisából átléphet a bordóba, ami a járványügyi korlátozások lazítását eredményezné. Kérdéses azonban, hogy a következő két hétben mennyire ugrik meg a fertőzöttek száma, ugyanis vannak arra utaló jelek, hogy húsvét alatt sokan nem tartották be a higiéniai előírásokat.

Az egészségügyi minisztérium legújabb járványügyi statisztikái továbbra is pozitív tendenciát mutatnak. Az egyik legfontosabb mutató, vagyis a kórházban kezelt személyek száma az elmúlt napokban 3000 alá csökkent – ez az a határ, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy a feketéből a bordó fázisba lépjen az ország. A tárca szerdai adatai alapján összesen 2895 személyt tartanak bent.

További jó hír, hogy már csak 569 egészségügyi dolgozó van karanténban, vagyis egyelőre úgy tűnik, hogy a kórházak leterheltsége csökkent, és az ott dolgozók túl vannak a nehezén. Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter azonban megjegyezte, a pozitív trend mellett azt is figyelembe kell venni, hogy sajnos még mindig nagyon sokan szorulnak lélegeztetőgépre (a legújabb adatok alapján 335 betegnek van szüksége ilyen készülékre).

A Covid-automata a kórházban kezelt személyek száma mellett további két országos kritériumot vesz figyelembe. Az egyik a fertőzöttek számának heti átlaga, amely az új adatok szerint 2614-ről 2071-re csökkent. Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) vezetője viszont hangsúlyozta, hogy az ünnepek alatt kevesebb tesztet végeztek, így értelemszerűen kevesebb fertőzöttet azonosítottak.

A másik országos mutató a reprodukciós szám, amely jelenleg 0,75 és 0,85 között van, vagyis az előző héthez képest nem változott. Ez a szám mutatja, hogy egy beteg átlagban hány további személyt fertőz meg. Alakulása attól függ, hogy mennyire csökken le az emberek mozgása, hiszen ha minél kevesebb ember találkozik egymással, annál kisebb eséllyel terjed a fertőzés. Az egészségügyi tárca szerint a márciusban bevezetett szigorítások óta jelentősen csökkent a mobilitás, ennek eredményeként sikerült a reprodukciós számot 1 alá vinni. Ennek köszönhető, hogy a vírusadatok jelenleg kedvezően alakulnak.

Megnőtt a mobilitás

Más kérdés azonban, hogy meddig tart ki a pozitív trend. A járványügyi szakértők húsvét előtt arra kérték a lakosságot, hogy az ünnepek idején se tartsanak nagyobb családi összejöveteleket, hiszen ezzel könnyedén a visszájára fordulhat a járványgörbe. A Sme napilap viszont arról számolt be, hogy a Waze nevű navigációs alkalmazás múlt hét csütörtökön nagy emelkedést észlelt az emberek mobilitásában: a lockdown ideje alatt átlagban a felére csökkent a levezetett kilométerek száma, viszont múlt hét csütörtökön ismét megközelítette azt a számot, amit az emberek a lezárások előtt tettek meg egy átlagos napon.

Azt egyelőre nem lehet pontosan meghatározni, hogy az emberek hány százaléka utazott családi látogatásokra, és hányan mentek esetleg a hétvégi házaikba vagy a nyaralóikba. Ezek az adatok a következő két hétben jelennek majd meg a fertőzöttek és a kórházban kezelt személyek számában. A Sme által megszólított adatelemzők azon az állásponton vannak, hogy a mutatók rövid távon biztosan megugranak, de hosszú távon nem lesz annyira érezhető a húsvét hatása, mint például a karácsonyi látogatásoké. Ennek ellenére az április 19-i nyitás akár heteket is csúszhat.

Pozitív forgatókönyv

Ha azonban mégis a legkedvezőbb forgatókönyv valósul meg, akkor a jövő hét utáni hétfőn már jöhetnek az első enyhítések. Az utóbbi napokban az egészségügyi minisztérium jelezte, hogy a szakértők tárgyalnak a tesztelési stratégia megváltoztatásáról. Elképzelhető, hogy lassacskán felszámolják a mobil mintavételi pontokat, helyettük a munkahelyeken és az iskolákban fognak tesztelni, illetve a kabinet szeretné megerősíteni az otthoni mintavételt is. A részletekről csütörtökön döntenek, Lengvarský addig nem akart elárulni konkrétumokat. Mindössze annyit mondott, hogy a tesztelésen kívül nem várhatóak jelentősebb változások a Covid-automatában.

Ez azt jelenti, hogy a bordó fázisban újra kinyithatnak a boltok, a múzeumok és a különféle kiállítások, igaz, szigorú higiéniai előírások mellett, illetve az otthoni munkavégzés már nem lenne kötelező, mindössze erősen javasolt. A természetlátogatást már nemcsak járáson belül engedélyeznék (kivéve a feketével jelölt járásokat). Emellett újra lehetnének istentiszteletek, és kinyithatnának az uszodák, de legfeljebb csak hat ember számára.

Regionális iskolanyitás

Az egészségügyi miniszter szavait Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter annyiban pontosította, hogy az iskolákat az országos intézkedések helyett ismét regionálisan irányítanák. Ez azt jelenti, hogy azokban a járásokban, ahol jobb a helyzet, a felső tagozatosok is visszaülhetnének az iskolapadba, a rosszabb járványhelyzetben lévő járásokban pedig csak a 9. osztályosok térhetnének vissza.

Gröhling továbbá arról is beszélt, hogy az alsó tagozatok esetében akár már a jövő héten is enyhíthetnek a korlátozásokon, jelenleg ugyanis csak azon szülők gyermekei járhatnának iskolába, akiknek a munka jellege nem teszi lehetővé a home office-t (más kérdés, hogy ez az intézkedés a gyakorlatban mennyire valósul meg, ugyanis a sajtóban olyan információkat lehetett olvasni, hogy sok iskola minden alsó tagozatost visszaengedett az iskolapadba).

Az oktatási miniszter végül megjegyezte, hogy a május elején esedékes felvételiket helyszíni formában képzeli el. Ennek részleteiről még egyeztetni fog a járványügyi szakértőkkel.

Rózsaszín járások

A járványhelyzet javulását mutatja a Covid-automata regionális járványtérképe is. Ez alapján Szlovákiában a jövő héttől már csak két fekete besorolású járás lesz, a Kiszucaújhelyi és a Poprádi. A bordó járásokból 36, a pirosakból pedig 39 lesz, illetve felbukkan két rózsaszínnel jelölt járás is, az Érsekújvári és az Aranyosmaróti, ezekben a járványhelyzet különösen jól alakul. A fekete és bordó járásokban a jövő héttől még elvileg szükség lesz egy 7 napos negatív teszteredményre, ha munkába szeretnének menni, a piros járásokban elég egy 14 napos teszt is, a rózsaszínekben pedig elég lehet a 21 napos tanúsítvány. Ez a felosztás esetleg akkor változhat, ha a járványügyi bizottság a csütörtöki ülésén elfogadja és bemutatja az új tesztelési stratégiát.

A járások besorolása április 12-től Fekete járások: Kiszucaújhelyi, Poprádi .

. Bordó járások: Báni, Besztercebányai, Nagybiccsei, Csacsai, Gyetvai, Alsókubini, Gölnicbányai, Homonnai, Illavai, Korponai, Lőcsei, Losonci, Turócszentmártoni, Nagymihályi, Miavai, Námesztói, Vágújhelyi, Simonyi, Bazini, Poltári, Vágbesztercei, Eperjesi, Puhói, Nagyrőcei, Rimaszombati, Rózsahegyi, Szenicei, Szinnai, Ólublói, Trencséni, Stubnyafürdői, Turdossini, Varannói, Garamszentkereszti, Zsolnai, Zólyomi .

. Piros járások: Selmecbányai, Bárfai, Pozsonyi (I.-V.), Breznóbányai, Dunaszerdahelyi, Galántai, Galgóci, Késmárki, Komáromi, Kassai (I.–IV.), Kassa-környéki, Lévai, Liptószentmiklósi, Malackai, Mezőlaborci, Nyitrai, Pöstényi, Privigyei, Rozsnyói, Kisszebeni, Vágsellyei, Szenci, Szakolcai, Szobránci, Iglói, Sztropkói, Felsővízközi, Nagytapolcsányi, Tőketerebesi, Nagyszombati, Nagykürtösi, Zsarnócai .

. Rózsaszín járások: Érsekújvári, Aranyosmaróti.

Új vakcina érkezik

A szlovák vakcinaprogram a következő hetekben ismét felgyorsulhat, mivel április végén megérkezik a Jonhson & Johnson vakcinájának első szállítmánya. Szlovákiában ez lesz a negyedik vakcina, amelyet jóváhagyott az Európai Gyógyszerügynökség. Ez az első olyan készítmény, amelyből nem kell két dózist beadni, már az első adag után is megfelelő védettség alakul ki. Az első szállítmányban körülbelül 26 ezer vakcina érkezik, tehát ez 26 ezer ember számára elegendő oltást jelent.

Az továbbra is kérdéses, hogy mi lesz a Szputnyik V orosz vakcinával, amelyből Igor Matovič (OĽaNO) korábbi miniszterelnök 2 millió adagot rendelt (egyelőre 200 ezer érkezett meg). Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Állami Gyógyszerellenőrzési Ügynökség (ŠÚKL) bejelentette, nem rendelkezik elegendő információval ahhoz, hogy biztonságosnak ítélje meg a készítmény használatát. Emellett az is kiderült, hogy Szlovákiába más gyártási tétellel rendelkező vakcinákat szállítottak, mint amilyet a Lancet nevű orvosi szaklapnak küldtek elemzésre. Lengvarský egyelőre nem árulta el, mi lesz az orosz vakcinák sorsa.