Még homály fedi a pártok jelöltlistáit

A pártoknak július másodikáig kell leadniuk a jelöltlistájukat. A Szövetség szóvivője, Pálinkás Évi megkeresésünkre azt közölte, a párt Országos Tanácsa most pénteken fogja elfogadni a végleges listát. Ezen névsor első húsz helyén, a párton belül maradt Híd-platform jelöltjeinek 6 pozíció jut, az MKP-platfromnak 9, míg az Összefogás-platformnak 5. Ez megfelel annak a megállapodásnak, amelyet a közös párt létrehozásakor kötöttek. Ezen egyezség szerin a listavezetőt az MKP adhatja, amely pedig úgy döntött, Forró Krisztián pártelnököt indítja az első helyről. Forró is az MKP-platformban politizál. A lista utolsó, 150. helyét az OĽaNO felől érkező Gyimesi György, szintén az MKP-platformtól kapta meg. A szóvivő szerint a párt már nem tárgyal más szereplőkkel az együttműködésről. „A Szövetség önállóan indul a parlamenti választáson” – tette hozzá.

A Szövetségből azonban a közelmúltban, pont Gyimesinek a listára érkezése miatt, Sólymos Lászlóval az élen kilépett a Híd vezetése, amely a Mikuláš Dzurinda nevével fémjelzett Kékekkel együtt vág neki a választásnak. A Sólymos vezette Híd szóvivője Magdeme Klára lapunknak elmondta, a pártszövetség listáját és választási programját is „időben” nyilvánosságra hozzák. Ezt a Kékekkel közösen teszik majd meg. „Ez annak a politikai kultúrának a része, amelyről folyamatosan beszélünk” – tette hozzá. Azt azonban már korábban közölték, a jelöltlista első helyét Dzurinda, a másodikat Sólymos kapja meg.

Ezidáig a Magyar Fórum körüli kisebb pártok tömörülése sem jelentette be, hogy csatlakozna valamilyen nagyobb csoportosuláshoz. Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke lapunknak elmondta, több mint valószínű, hogy június 30-án már nyilvános lesz a tömörülés jelöltlistája. Simon korábban arra szólította fel a Demokraták, illetve a Híd tagjait, lépjenek az ő csoportosulásának listájára. „Ezirányba elmozdulás azonban nem történt” – mondta most lapunknak azzal, szerinte ezzel lezárultak a pártok közös indulásáról szóló egyeztetések. Arra a kérdésünkre, az ő tömörülésük csatlakozik-e máshoz, azzal válaszolt, egy sikeres kampányt szeretnének folytatni.

Smer, Hlas, PS, SaS

A Smer vezetője, Robert Fico a szlovák közmédiának arról beszélt, a keddi elnökségen döntenek a végleges jelöltlistájukról. Azt is elárulta, a korábbi rendőrfőkapitány, Tibor Gašpar valahol a lista elején kap majd helyet. Gašpar a Kuciak-gyilkosság után volt kénytelen távozni a tisztségéből. Fico úgy nyilatkozott, örülne, ha Robert Kaliňák korábbi belügyminiszter is a listán lenne, hiszen a Smer egyik legjelentősebb személyisége. A Hlas esetében még szinte semmi nem derült ki a jelöltlista összetételéről, mindössze annyit tudni, hogy a Tomáš Drucker vezette Dobrá voľba, amelynek áprilisban egy százalék körül volt a támogatottsága, Pellegriniék listájára lép.

A Progresszív Szlovákia (PS) jelöltjeinek pontos névsora sem ismert még, úgy tervezik, ezt kedden jelentik be és rekordszámú női jelöltet szeretnének indítani. A párton belül már a 2020-as parlamenti választás előtt létrehoztak egy Magyar Platformot, most pedig jelezték, a listájukra veszik Jaroslav Spišiak korábbi rendőrfőkapitányt, aki az említett platformnak is a tagja. Spišiak, bár szlovák nemzetiségű, jól beszél magyarul, korábban a dunaszerdahelyi rendőrséget is vezette. A platformnak más, nem magyar tagjai is vannak.

Az SaS jelöltlistáját most is a pártelnök, Richard Sulík vezeti. De azt is közölték, a lista második helyére Branislav Gröhling volt oktatási miniszter kerül, míg a harmadik pozíciót Jana Bittó Cigániková parlamenti képviselő foglalja el. A negyedik helyen a korábbi igazságügyi tárcavezető, Mária Kolíková szerepel, őt követi a sorban Vladimíra Marcinková és Marián Viskupič, majd az egykori OĽaNO-s Juraj Krúpa és Pozsony megye elnöke, Juraj Droba, illetve Karol Gallek következik. Az SaS utolsó, 150. helyét a KDH korábbi elnöke, Alojz Hlina kapta meg. Ahogy arról beszámoltunk, a párt listáján indul Ravasz Ábel, a Híd korábbi alelnöke, aki az előző kormány idején a romaügyi kormánybiztos tisztségét töltötte be. Ravasz a listán a 31. helyet kapta, de a pártba egyelőre nem lép be.

Kollár, Matovič, Heger, KDH

A Boris Kollár nevével fémjelzett Sme rodina még nem közölt a jelöltjeik névsoráról túl sok részletet. Azt azonban már tudni, hogy a listájukon indulnak a Starostovia a nezávislí kandidáti (Polgármesterek és Független Jelöltek) nevű párt jelöltjei. Az egykor koalíciós, most a felmérések alapján 1 százalékos támogatottsággal bíró Za ľudí vezetője, Veronika Remišová nem nyilatkozott arról, hogy pártja önállóan méretteti-e meg magát a választáson. Korábban a sajtó arról írt, Remišováék a nagyobb támogatottságú Igor Matovič vezette OĽaNO listájára lépnének. Matovič, ahogy korábban is, az OĽaNO listájának utolsó, azaz 150. helyéről vág neki a választásnak. Ahogy arról beszámoltunk, Matovič listáján Magyar Szívek néven egy szlovákiai magyarokat megszólítani szándékozó formáció is szerepel, de ehhez igazán ismert magyar nevek nem csatlakoztak. A KDH a hétvégén mutatta be a jelöltlistáját, amelyet a pártelnök, Milan Majerský vezet majd. A KDH már a programját is összeállította, amelyet most szombaton szeretnének bemutatni.

Jelenleg még nem világos, ki vezeti majd a Demokraták jelöltlistáját, így nem tudni, hogy az első helyet vajon a pártelnök, Eduard Heger kapja-e meg. Miroslav Kollár, a Demokraták alelnöke szerint nem merült fel, hogy Heger végül nem indulna, ahogy a pártelnöki tisztégből való leváltása sem került terítékre. Kollár a szlovák közmédiának úgy nyilatkozott, most csütörtökön a választási stratégiájukról, kampányukról tájékoztatják a nyilvánosságot, de arról nem beszélt, hogy a listát is ott mutatják-e be, vagy sem.