Mazurekék mégis pártot alapítanának

Milan Uhrík és Milan Mazurek, az ĽSNS két korábbi, meghatározó arca több társukkal együtt nemrégiben léptek ki Marian Kotleba pártjából – elmondásuk szerint azért, mert a pártvezér az alapszabály megváltoztatásával teljes mértékben átvette az uralmat a szélsőséges politikai formáció felett, és tulajdonképpen leválthatatlanná vált. A párttal együtt az ĽSNS holdudvara és az egységesnek tűnő, ám egyébként is sok törésvonal mentén szerveződő szélsőjobboldali szcéna is tovább hasadt.

Az ellentétek ugyan még nem törtek elő teljes erejükkel, ám a feszültséget az egyes nyilatkozatokból és átrendeződésekből tapasztalni lehet – a politikai harc ugyanis már elkezdődött. Rastislav Schlosár, Kotleba egyik leghűségesebb embere például a szélsőjobboldali berkekben erős szitokszónak számító kormányközeliséggel vádolta meg Mazurekéket, miután a parlament nem váltotta le az ĽSNS-ből távozó képviselőket a parlamenti bizottsági pozícióikból. Mazurek ugyanakkor a hozzá köthető Kulturblog nevű webes műsorban – mely eddig az ĽSNS egyik legerősebb és legnagyobb elérésű közösségi médiás formátuma volt – koalamacinak nevezte Schlosárt. „Ha azt mondják neki, hogy a Kína elleni atomháborút kell védenie, akkor azt fogja védeni” – mondta Mazurek.

A távozókat egyébként Anton Grňo, az ĽSNS báni alapszervezetének vezetője – akit a „na stráž” köszöntésért korábban 5 ezer eurós pénzbüntetésre ítéltek – is bírálta, Schlosárnál kevésbé szofisztikáltan. Szerinte ugyanis Mazurek és Uhrík „zsidók által fizetett patkányok”, Mazurek pedig „beleszeretett Irena Bihariovába”, a Progresszív Szlovákia elnökébe. Mazurek erre a Kulturblog adásában úgy reagált, hogy egyebek mellett épp a Grňo-féle politikusok pozícióba helyezésével volt problémája, mert egy pártot „intelligens embereknek, és nem főemlősként viselkedő primitív embereknek kell képviselniük”. A rasszista megnyilvánulásai miatt elítélt Mazurek egyébként épp a hasonló ügyeit igyekezett megmagyarázni az elmúlt időszakban. Egy videóban például elnézést kért azért, hogy 2015-ben, a menekültválság idején vulgárisan szidalmazott egy muszlim családot a pozsonyi főpályaudvar előtt – a családot egyébként az ĽSNS szimpatizánsai kövekkel dobálták meg. „Én nem dobáltam köveket, de viselkedésem helytelen, és minden tekintetben elfogadhatatlan volt” – magyarázta, megnyilvánulását „fiatalkori meggondolatlanságnak” nevezve.

Mazurek bejelentette azt is, hogy új politikai formációt készülnek alapítani – ő volt a második, aki utalt erre, korábban Milan Uhrík, az ĽSNS-ből távozó EP-képviselő is utalt erre, mondván, ki akarnak törni a politikai izolációból. Megnyilvánulásaikból felsejlik, milyen választói célcsoportot céloznak be. Az új formációt nemzetinek, kereszténynek és szociálisnak képzelik el – ezekkel a kulcsszavakkal a Smer és a HZDS is dolgozott korábban. Mazurek a „szakmai és tisztességes” kifejezéseket is kiemelte – ezek ebben a kombinációban az Andrej Danko-féle SNS kampányszavai voltak.

Martin Slosiarik, a Focus közvélemény-kutató ügynökség vezetője az Új Szónak azt mondta, meglehetősen nehéz felmérni, hogy a szélsőjobboldali választóbázis hogyan reagál majd a szakadásra, de azt nehezen hiszi, hogy Mazurekék sikeresek lehetnek. Ennek több oka is van: az egyik, hogy az ĽSNS kemény magja erősen kötődik Marian Kotleba személyéhez. Uhrík és Mazurek ugyan néhány százalékot elvehetnek az ĽSNS-től, de nagy elvándorlást még korai várni. Kulcspillanat lehet, ha a Legfelsőbb Bíróság megerősíti a Specializált Büntetőbíróság ítéletét Kotleba 1488 eurós csekkjeivel kapcsolatban, és Kotlebának valóban börtönbe kell vonulnia.

A másik, Mazurekék pártjának potenciálját korlátozó ok Peter Pellegrini pártja, a Hlas. Pellegriniék ugyanis lassan a Matovič-kormánnyal elégedetlen szavazók gyűjtőpártjává válnak, és ebben az erőtérben a „konszolidálódó” Uhríknak és Mazureknek nehéz dolga lesz. A fiatalabb és középkorú, visszafogottabb ellenzéki szavazók ugyanis Pellegrini pártjához állnak közelebb, a radikálisabb, ugyanebbe a korcsoportba tartozó szavazók nagy része pedig még mindig az ĽSNS-t választja. Az idősebb szavazók pedig továbbra is a Smer választóbázisának gerincét adják – Robert Ficóék elektorátusa a felmérések szerint az átlagot tekintve a legidősebb az országban.