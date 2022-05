Matovič szerint ideje lenne leváltani Lengvarskýt

Matovič sajnálatát fejezte ki azt illetően, hogy az egészségügyi tárca habozik a helyreállítási terv megvalósításával a régi kórházak felújítását, valamint az újak építését illetően. „Egy éve fogadták el a helyreállítási tervet, ebből még a mai napig sem valósult meg semmi. Ez a forgatókönyv kezd arra hasonlítani, amikor 2020 szeptemberében jóváhagytuk az 575 millió eurós anyagot a kórházak adósságmentesítésére” – mondta a pénzügyminiszter, aki szerint az egészségügyi minisztérium azóta sem törődik a probléma megoldásával.

Matovič szerint a koalíciós nézeteltérések miatt nem lehetséges Lengvarskýt Marek Krajčí (OĽaNO) korábbi egészségügy-miniszterre cserélni. Úgy véli, ez a kormányfő feladata lenne, akinek már többször is javasolta Lengvarský menesztését.

Richard Raši, független képviselő kedden arról beszélt, hogy a tárca élén történt változás ellenére a minisztériumot továbbra is ugyanazok a személyek irányítják. „Az egészségügyi minisztérium emberei nyíltan beszélnek arról, hogy függetlenül attól, mit tesz a miniszter, ugyanúgy Krajčí, Heger és Matovič dönt mindenről” – mondta.

Martina Antošová, aki előkészíti a turócszentmártoni kórház felépítését, a Denník N-nek korábban arról beszélt, hogy Krajčínak is van beleszólása abba, hogy melyik kórházat újítják fel a helyreállítási alap pénzéből. Elmondása szerint Krajčí Matovičot is tanácsokkal látja el, a pénzügyminiszter azonban cáfolja ezt. Mint mondta, több forrás is megerősítette, hogy a projektekről Helena Hlubocká is döntést hozhat, aki korábban Krajčí asszisztenseként dolgozott, most pedig Heger tanácsadója.