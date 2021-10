Matovič most Kolíkovát bírálta

Matovič szerint Kolíková nem várhatja el, hogy a papírra vetett tervezetet kommunikáció nélkül támogassák. Mint mondta, ezért megérti Boris Kollár (Sme rodina) házelnököt, aki fenntartásokkal áll a reformhoz.

„Egy becsületes reformnak a véleménynyilvánításról kell szólnia” – fűzte hozzá.

Matovič elmondta, csütörtökön találkozott Kollárral, akivel az igazságügyi reform mellett a kórházreformról is beszéltek. Utóbbit illetően elmondta, a reformról többet kellene beszélni, ezzel pedig akár a Sme rodina támogatását is el lehetne érni. A pénzügyminiszter továbbra is úgy véli, hogy Kolláréknak a koalícióban kell maradniuk. Hozzátette: a Sme rodina felelősségteljesebb koalíciós társnak bizonyul, mint a Richard Sulík vezette SaS.

A pénzügyminiszter emellett arról is beszélt, hogy a Covid-lottó és a közvetítői bónusz is véget ér október 31-én. Kritizálta az átoltottságot, amely jelenleg az országban 43 százalék. Becslései szerint karácsonyra rendkívül sok beteg szorul majd kórházi ellátásra, és jelentősen nő majd a járvány halálos áldozatainak száma.