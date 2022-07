Matovič leváltásán múlhat a koalíció jövője

Mérföldkőhöz érkezett a koalíció – Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter és Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszter kapcsolata olyannyira megromlott, hogy a liberális párt rendkívüli Országos Tanácsot hívott össze, ahol a miniszterekkel és parlamenti képviselőkkel közösen arról döntöttek, távoznak-e a kormányból, illetve milyen feltételek mellett tudják elképzelni a négyes koalíció további működését. A két párt vezetője közötti ellentétek már a választási időszak elején is megmutatkoztak, az utóbbi hónapokban azonban egyre jobban fokozódott a feszültség. Sulíkéknál akkor telt be a pohár, amikor június 22-én az ún. inflációs csomagot az elnöki vétó megtörésével fogadták el, amihez a szélsőséges képviselők hozzájárulására volt szükség. Az SaS azzal vádolta az OĽaNO-t, hogy lepaktált az ellenzékkel és a fasisztákkal, Matovič azonban elutasította, hogy szövetséget kötött a fasiszta képviselőkkel, s azzal gyanúsította Sulíkot, hogy a kormány szétverésén dolgozik. A liberális párt képviselői tiltakozásként nem jártak a koalíciós tanács üléseire, ahol a koalícióval kapcsolatos legfontosabb kérdéseket vitatják meg az egyes pártok. Matovič folytatódó vádaskodása olaj volt a tűzre – a liberális párt főnöke úgy döntött, átértékelik, van-e értelme a kormánykoalíciónak, és június 28-án bejelentette, kibővített felállásban fog ülésezni a párt Országos Tanácsa. Hangsúlyozta, folytatni szeretnék a munkát, de olyannyira elfajult a helyzet, hogy nincs értelme úgy tenni, mintha minden rendben lenne.

Matovič maradna

„Azt gondolom, hogy új pénzügyminiszterre lenne szükségünk” – jelentette ki Marián Viskupič (SaS) a parlament pénzügyi bizottságának elnöke múlt héten a Denník N-nek adott interjúban. Bár az SaS tagjai az ülés előtt nyilvánosan nem mondták ki, milyen követeléseket fogalmaznak meg, a kiszivárgott információk arra utaltak, Eduard Heger (OĽaNO) ultimátumot kaphat: szeptemberben leváltja Matovičot a pénzügyminiszteri posztról, vagy az SaS kiszáll a koalícióból.

Matovič Sulíkkal egy napon közölte, az OĽaNO elnöksége is megvitatja a jelenlegi helyzetet, azt azonban nem árulta el, mikor kerül sor a testület ülésére. Végül július 6-án tárgyaltak, s egy drámai hangvételű levélben szólították fel az SaS-t, hogy folytassák a közös munkát – még azelőtt elutasították a Matovič menesztésére irányuló ultimátumot, mielőtt az hivatalosan is megszületett volna.

Zsarolva kérlelés

Az állásfoglalásban felsorolják az elért sikereket – a különböző reformokat, stabil külpolitikát és a bűnüldöző szervek „megtisztítását”. „Véget vetettünk a »saját embereink« politikának, és végre mindnyájan egyenlők vagyunk a törvény előtt” – írják, majd hozzáteszik, nem egyedül érték el ezeket a sikereket, hanem az SaS-szel közösen, úgy, hogy közben az ellenzék által terjesztett gyűlölettel és propagandával is meg kellett küzdeni. Emlékeztetnek, egy évvel ezelőtt eleget tettek a koalíciós partner kérésének, és leváltották Marek Krajčít az egészségügyi minisztérium éléről, valamint Matovič helyett Heger vette át a kormányfő szerepét. „Ma ismét az OĽaNO elnökének távozását kérik a kormányból. A kérésük ellentétes a koalíciós szerződéssel és az OĽaNO nem ért egyet vele, s biztosan nem fog az előrehozott választásra szavazni” – olvasható a nyilatkozatban. Ezt követően felróják a 10 évvel ezelőtti kormány megbuktatását, s figyelmeztetnek: még egy kormány szétverése még súlyosabb következményekkel járna, mint 2012-ben, Robert Ficóhoz és Peter Pellegrinihez ugyanis csatlakoznának a Republika párt fasisztái is. „Katasztrófába taszítják az országot” – vélik. „Térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, tartsanak velünk, és hozzuk meg az emberek megsegítését szolgáló fontos döntéseket” – zárta a párt arra utalva, hogy több az, ami összeköti őket, mint az, ami elválasztja. Az elnökség nyilatkozatát Heger egy videóüzenetben is felolvasta.

Fico szelleme

A kormányülés után az SaS tagjai nem nyilatkoztak a délutáni tanácskozással kapcsolatban. Veronika Remišová (Za ľudí) hangsúlyozta, két ember közötti személyes ellentétekről van szó, amire az a megoldás, ha mindketten észhez térnek és normálisan kezdenek viselkedni. Úgy véli, a négyes koalíciónak van értelme, a kormány szerinte probléma nélkül működik. Hangsúlyozta, az SaS tagjai arról döntenek, hogy egy év múlva ilyenkor Fico vagy Pellegrini lesz a miniszterelnök, Robert Kaliňák a belügyminiszter, Milan Mazurek pedig az oktatásügyi miniszter. „Azt kívánom a kollégáknak, hogy a döntésnél ne a személyes ellentétekre gondoljanak, hanem Szlovákiára” – jegyezte meg a közösségi oldalon.

Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter leszögezte, kiállnak pártfőnökük mellett, akinek leváltását nem támogatják. Kiemelte, jelenleg nem lát jobb alternatívát Szlovákia számára, és fontosnak tartja a külpolitikában tanúsított stabilitást, ezért óva intett attól, hogy elhamarkodott ultimátumokkal álljon elő az SaS. Naď szerint fontos, hogy átgondoltan cselekedjenek és hideg fejjel hozzanak döntést. Véleménye szerint megoldást jelenthet, ha a koalíciós tanács ülésein szűkebb körben, korlátozott témákról tárgyalnak majd.

Reform a békéért

Heger hétvégén jelentette be, hogy a koalíciós tanács üléseinek megreformálásával csillapítaná a kedélyeket. Részleteket nem közölt, de nem megerősített információk szerint csak a pártelnökök és a kormányfő venne részt a tárgyaláson – jelenleg több képviselő is jelen van a testület ülésén, ami Grendel Gábor szerint is gyakran felesleges félreértésekhez vezet. A heti rendszerességet felváltaná a havi egyszeri tanácskozás, illetve azokról a témákról egyeztetnének csak, melyeket a kormányfő terjeszt a tanács elé. „Szlovákia történetének legnehezebb időszakát éli. Ez nem a kormány megbuktatásának ideje” – jelentette ki Heger a kormány szerdai ülését követően, majd hozzátette, reméli, hogy az SaS a maradás mellett dönt.

Ultimátum

Az SaS politikusait nem hatotta meg az OĽaNO nyílt levele sem – Sulík szerint Matovičcsal képtelenség tovább kormányozni. A rendhagyó Országos Tanács után kijelentette, felmondják a koalíciós szerződést, és azt várják a kormányfőtől, hogy egy új javaslattal áll elő, mely alapján Matovič nem lesz a kabinet tagja. A párt elnöke kritikával illette Matovič „atombombáit” és a felelőtlen gazdálkodását. A konkrét feltételekről valószínűleg jövő héten tájékoztatják Hegert, ha augusztus végéig nem meneszti Matovičot a kormányból, akkor az SaS miniszterei benyújtják lemondásukat. Gyimesi György (OĽaNO) az ultimátum kapcsán a közösségi oldalán azt írta: „Sulík épp megdöntötte a harmadik kormányt, amelyben részt vett”.