Matovič: ismét viseljünk maszkot szégyenérzet nélkül az utcán is

Pozsony | Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő újra a közösségi hálón reagált a tegnap azonosított koronavírus-fertőzöttek számára, amely az elmúlt szombati adatokhoz képest – amikor is 131 új beteget regisztráltak – 265%-os emelkedést jelent.

„...kérek minden nyitott embert, magyarázza el a saját családjának és barátainak, milyen fontos, hogy azonnali hatállyal a legszigorúbb járványügyi intézkedéseket hozzuk meg, és hogy ne a »felsőbb utasításra« várjunk” – kezdi a bejegyzést a kormányfő.

478 túto sobotu (minulú 131) = to je nárast o 265%! ... prosím každého človeka otvorenej mysle, aby ste vo svojej... Közzétette: Igor Matovic – 2020. szeptember 27., vasárnap

„Kérem, mondják le a családi és cégi összejöveteleket, ünnepségeket, esküvőket, halotti torokat... és igen, a hétköznapi családi és baráti látogatásokat is. Viseljék a maszkot beltéren, és a kollégák körében is. Ismét hordják szégyenérzet nélkül a maszkot kint is, ha olyan emberek között mozognak, akik nem a családtagjaik. Ne vegyenek részt semmilyen sport- és kulturális rendezvényen, akkor se, ha nagyon vágynak rá” – írta Matovič azzal, hogy a járványbizottság által javasolt intézkedések október elsejétől biztosan életbe lépnek. A kormányfő ugyanakkor attól tart, hogy a fertőzöttek számának drasztikus növekedése mellett nem marad más út, mint teljesen betiltani a tömegrendezvények szervezését.

A kormányfő egyúttal aggodalmát fejezte ki azt illetően, hogy míg az újabb járványügyi intézkedések hatásai megmutatkoznak, a következő napokban ismét rekordszámú fertőzötteket azonosítanak majd, és az pedig drámaian nagyobb lesz az eddigi becsléseknél.

Mint írja, a járványt csak a felelősségteljes emberek összefogása állíthatja meg. „Azon embereké, akiknek az idegenek egészsége és élete is ugyanolyan fontos, mint a sajátjuké” – zárta a bejegyzést.

(mr)