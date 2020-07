Matovič: Gyenge a leváltás indoklása

Azt mondta, olyasvalakinek kellett volna benyújtania, aki „teljesen bűn nélkül való".

Ezt a parlament ülésén jelentette ki a miniszterelnök a bizalmatlansági indítványról szóló vita elején. A javaslat előterjesztőjével, Juraj Blanárral (Smer) kapcsolatban emlékeztetett a Zsolna megyei túlárazott CT-k ügyére.

Rámutatott az előző kormány más ügyeire, a hazugságokra az ígérgetésekre is. Kijelentette, ha a jelenlegi kormány továbbra is erős és egységes marad, képes lesz megakadályozni, hogy az előző kabinet szétlopja a közpénzeket.



Matovič másfél órán át beszélt

Igor Matovič (OĽaNO) visszautasítja az ellenzék állításait, az ellenzék indítványozta a kormányfő leváltását. A miniszterelnök nem ért egyet azzal, hogy a kormánya nem lenne képes megbirkózni a koronavírus-járvány miatt előállt helyzettel. Rámutatott, hogy kiválók az eredmények. Azt a vádat is visszautasítja, hogy nem tárgyalt megfelelően a brüsszeli csúcstalálkozón. „Azok az emberek komolyan vettek, és az eredmény önmagáért beszél" - mondta. A parlamenti ülésen többször utalt az előző kormány ügyeire és az ország szétlopására. Kijelentette, ha a jelenlegi kormány egységes marad, biztonságban lesz a közvagyon. A diplomamunkájáról is beszélt a miniszterelnök. Továbbra is fenntartja, hogy egészen a múlt hétig azt gondolta, úgy írta meg, ahogy kell. Matovič másfél órán át beszélt a parlamentben.