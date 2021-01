Matovič: Fontos a polgármesterek hozzáállása

A miniszterelnök szerint a polgármestereken is múlott, mennyien mennek el tesztre, így az is, mennyi pénzt kapnak a költségeik fedezésére.

Pozsony |

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök az országos koronavírus-szűrés szombati napjának tegnapi értékelésekor elmondta, a polgármestereken is múlott, mennyire tudják lefedni a tesztelés költségeit az állam által biztosított forrásokból. A kormányfő rámutatott, minden egyes elvégzett tesztért öt eurót térítenek az önkormányzatoknak. „Vannak azonban olyan polgármesterek, akik nyilvánosan megkérdőjelezik az országos tesztelés értelmét, amit aztán lehet, hogy az adott település lakosai is figyelembe vesznek, és végül kevesebben mennek el a mintavételi pontokra” – mondta Matovič. Hozzátette, mivel az önkormányzatok a költségtérítést az elvégzett tesztek száma alapján kapják, így az ilyen települések rosszul járhatnak. Arról is beszélt, hogy a polgármesterek túlnyomó többsége pozitívan áll az országos koronavírus-szűréshez.

Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter tegnap pedig arról beszélt, szombaton 3791 mintavételi pont működött az országban. Az országos koronavírus-szűrés során a mintavételi pontokon összesen 20 ezren dolgoztak, a munkát 2472 katona, több mint 1500 rendőr és a járási hivatalok 400 munkatársa segítette.

