Matovič: „Ezt elrontottuk”

Az utóbbi három napban folyamatosan rekordot döntött az újonnan azonosított betegek száma: kedden 338, szerdán 360, csütörtökön pedig már 419 új koronavírussal fertőzött személyt találtak. Sajnos a halálos áldozatok száma is nőtt, az egészségügyi tárca beszámolója szerint 2 újabb emberéletet követelt a vírus. Mindkét személy a veszélyeztetett, 65 év feletti korosztályba tartozott. Az egyik áldozat egy 67 éves, a másik egy 87 éves nő, előbbit a Pozsonyi Egyetemi Kórházban, utóbbit pedig a nagymihályi kórházban kezelték. A boncolás mindkettejüknél kimutatta, hogy a vírus átterjedt a tüdejükre, így már nem tudtak rajtuk segíteni.

Igor Matovič a legújabb vírusadatokkal kapcsolatban közösségi oldalán azt üzente, „ezt elrontottuk”. A kormányfő úgy véli, hogy az állandó támadások, a koronavírus megkérdőjelezése, a szigorítások látványos megszegése, valamint az azok kinevetése, akik betartják az előírásokat, meghozták az eredményt.

„Amikor még a finomabb szigorításokért küzdöttem, mindössze feleennyi új eset volt.... bíztam benne, hogy az emberek értékelni fogják a nagyobb szabadságot, és értelmesen fognak viselkedni. Sajnos csalódnom kellett”

– üzente a miniszterelnök, aki a bejegyzésében arra is utalt, hogy a közeljövőben újabb szigorítások várhatók.

Csökkenhet a tömegrendezvények létszáma

A járványbizottság össze is ült, a tárgyaláson pedig részt vett a kormányfő is. Ján Mikas országos tiszti főorvos a szigorításokkal kapcsolatban egyelőre annyit árult el, hogy az intézkedések várhatóan az iskolai maszkviselést, a tömegrendezvényeket, valamint a határokat érintik.

A miniszterelnök hozzátette: nem árul zsákbamacskát, a központi válságstáb hétfői ülésén arról lesz szó, hogy az esküvőkön részt vevők létszámát 30-ra, a kültéri rendezvények résztvevőinek létszámát 200-ra, a beltéri rendezvények létszámát pedig 100-ra csökkentenék. Szóba kerül továbbá Ausztria és Magyarország felvétele a vörös országok listájára. Az említett változások várhatóan október 1-től lépnek életbe.

A járványbizottság pénteki ülésén részt vett a miniszterelnök is, de konkrétumok csak hétfőn, a központi válságstáb ülése után születnek majd - TASR-felvétel

Anglia figyel

Szlovákia egyelőre nem bővítette a kockázatos országok listáját, más európai országok viszont aggodalommal figyelik az itteni járványhelyzetet. Ennek eredményeként a külügyminisztérium közölte: Anglia törölte Szlovákiát a biztonságos országok listájáról. Aki tehát szombaton hajnali 4 óra után érkezik Szlovákiából Nagy-Britanniába, annak 14 napra kötelezőn karanténba kell vonulnia. A tárca csak akkor javasolja az Angliába való utazást, ha az feltétlenül szükséges.

Vörös régiók

A járvány gyors terjedése miatt a rizikós belföldi régiók száma is fokozatosan növekszik. A vörös kategóriába tartozó járások száma az előző héthez képest 5-tel nőtt, jelenleg 19 ilyen régiót tartanak számon. Ezek a következő járások: Pozsony 5 városrésze, Szenci, Szakolcai, Nagyszombati, Nyitrai, Komáromi, Trencséni, Nagykürtösi, Námesztói, Turdossini, Alsókubini, Ólublói, Nagymihályi, Szinnai, Szobránci.

A vörös kategóriába tartozó régiókban a járványbizottság szigorúbb előírások bevezetését javasolja.

Vörös kollégiumok

Ahogy arról hétfőn beszámoltunk, az egyetemeken hétfőtől megkezdődött az oktatás, ami újabb rizikót jelent a vírus terjedése szempontjából. A legnagyobb kockázatot azonban nem maga az oktatás jelenti, hanem az, hogy a diákok jelentős része visszatért a kollégiumokba.

A helyzet komolyságát alátámasztja, hogy a két legnagyobb pozsonyi kollégiumban „vörös állapotot” hirdettek, miután újabb és újabb diákoknál mutatták ki a fertőzést. Ez azt jelenti, hogy a kollégiumokat üzemeltető Comenius Egyetem olyan szigorító intézkedéseket vezetett be, amelyek segítségével igyekeznek minimálisra csökkenteni a vírus terjedését. A közös tanulóhelységek kapacitását felére csökkentették, az egyes szobákban pedig csak annyian tartózkodhatnak, ahányan az adott szobában laknak (így próbálják megakadályozni, hogy az ott lakók vendégeket fogadjanak). Az egyetem továbbá nem javasolja, hogy a diákok a lakótársak szobájába látogassanak, és ha a helyzet tovább romlik, akkor akár be is tilthatják a szobalátogatást.

„A hónapok óta érvényben lévő higiéniai előírásokat néhány lakó alábecsüli, és a felelőtlen viselkedésükkel, főleg az éjszakai gyülekezésekkel saját maguk és mások egészségét is veszélyeztetik”

– olvasható az egyetem közleményében. Amennyiben a diákokat rajtakapják, hogy nem tartják be a szabályokat, először pénzbüntetésre számíthatnak, ha viszont többször is előfordul a kihágás, akkor akár ki is tilthatják őket a kollégiumból.

Részletes vírusadatok Csütörtökön 5540 teszt mellett 419 új fertőzöttet azonosítottak. Szlovákiában eddig összesen 8048 személynél mutatták ki az új típusú koronavírust.

A fertőzöttek ezekből a megyékből származnak: Zsolna megye (100), Pozsony megye (73), Eperjes megye (52), Nyitra megye (51), Nagyszombat megye (42), Trencsén megye (41), Kassa megye (35), Besztercebánya megye (25).

Ami a járásokra vonatkozó adatokat illeti, továbbra is a főváros tekinthető a vírus fő gócpontjának, Pozsony öt városrészében ugyanis 54 fertőzöttet regisztráltak. Nem sokkal marad el a Námesztói járás, ahol 45 új beteget találtak, majd 26 beteggel a Turdossini járás következik. A többi járásban húsznál kevesebb fertőzött személyt azonosítottak, részleteket a korona.gov.sk nevű oldalon találnak.

A regionális közegészségügyi hivatalok szakértői folyamatosan azon dolgoznak, hogy a gócpontokat azonosítsák, ez néhány esetben sikerült is. A Námesztói járásban például egy újabb esküvőn ütötte fel a fejét a megbetegedés, az Érsekújvári járásban (ahol 19 fertőzöttet találtak) pedig a vírus terjedése összefügg egy hokimeccsel.

A fertőzés sajnos a kórházakat sem kíméli, a poprádi kórházban például a személyzet 12 tagja fertőződött meg, de a korompai kórház sebészeti osztályán is találtak új betegeket.

A kolozsnémai idősotthonban (ahol szerdán 56 fertőzöttet találtak) egy újabb alkalmazottnál mutatták ki a vírust.

Csütörtökön 58 személy épült fel a megbetegedésből, így jelenleg 3971 aktív fertőzöttet tartanak számon az országban.

160 személy fekszik kórházban, közülük 125-nél mutatták ki a vírust. 12 beteget kezelnek intenzív osztályon, és 12-en szorulnak lélegeztetőgépre.

Újabb két halálesetről számoltak be, így az áldozatok száma már 43-ra emelkedett.

Ami az iskolákat illeti, Szlovákiában eddig 85 osztályban találtak fertőzött diákot, és 27 iskolát kellett teljesen bezárni.

(nar, TASR, Denník N, Sme, TA3)