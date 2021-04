Matovič és Szijjártó kerülte a Szputnyik-témát

Igor Matovič pénzügyminiszter és Szijjártó Péter, a külügyi tárca vezetője csütörtökön Gönyűnél hivatalosan is átadta azt a 400 kilovoltos távvezetéket, mely néhány hete a Duna felett köti össze a két ország energiahálózatát. Matovičot második magyarországi látogatására, úgy mint korábban, Gyimesi György parlamenti képviselő is elkísérte, ám az utat most nem titkolták el a szlovák diplomácia elől. S míg korábban Gyimesi Matovič mellett fényképezkedett Orbán Viktor miniszterelnökkel, most a két tárcavezető tárgyalásán nem lehetett jelen.

Igor Matovič pénzügyminiszter, az általa sokat bírált Denník N karikaturistájának egyik karikatúráját mutatta meg Szijjártó Péter külügyminiszternek. - Somogyi Tibor felvétele

Távvezetékkel összekötve

Több mint három hete helyezték üzembe, s csütörtökön adták át Gönyűnél azt a 400 kilovoltos távvezetéket, mely a Duna felett Szlovákia és Magyarország elektromos energiahálózatát köti össze (a másik hasonló beruházás Sajóivánka és Rimaszombat között készül).

„Igor Matovič sokat tett a magyar– szlovák kapcsolatok fejlesztésért, soha nem felejtjük el, mindig barátként tekintünk rá” – szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az átadáson. A távvezetékberuházás kapcsán elmondta: Magyarország 13 milliárd forintot költött a fejlesztésre, mely Európában az észak–déli áramlás egysége. Az autóipar elektromobilitását hangsúlyozta, mely által nő az energiafelhasználás – ennek biztosítását is segíti a távvezeték kiépítése. „A másfélszeres teljesítmény a budapesti áramtőzsde árképzésében is megmutatkozhat, a fogyasztók érezhetik hatását” – utalt arra, hogy olcsóbb lehet magyar oldalon az áram ára.

Igor Matovič szlovák pénzügyminiszter is a két ország közötti kapcsolatok fejlődését emelte ki a távvezetékek összekötése kapcsán.

Biczók András, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) Zrt. elnökvezérigazgatója szerint a villamosenergia- piac folyamatosan változik, emiatt a hálózatokat is stabilabbá kellett tenni. A két ország közötti távvezeték kiépítését sok egyeztetés előzte meg, s a pandémia is kihívás elé állította a szakembereket.

„Mintegy húszéves elképzelés valósult meg ezzel a kapacitásbővítéssel. A jövőben még fontosabb szerepe lehet az elektromos áramnak” – közölte Peter Dovhun, a szlovák átviteli rendszerirányító, az SEPS igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója. A biztonság mellett azzal indokolt, hogy lehetőség nyílik újabb zöldenergia-források bekapcsolására a rendszerbe, s hogy az elektromos autók elterjedésével még több energiaigényt tudnak kielégíteni.

- Somogyi Tibor felvétele

Gyimesit is a zárt ajtók előtt hagyta Matovič

Gyimesi György parlamenti képviselő (OL’aNO) is ott volt a gönyűi rendezvényen, de a miniszterek megbeszélését ezúttal házon kívülről követte. Míg Szijjártó Péter és Igor Matovič tárgyalt, mi őt kérdeztük a Szputnyikvakcináról.

Az Európai Parlament arról döntött, hogy csak az kapna automatikusan uniós oltási igazolványt, akit nyugati vakcinával oltottak. A kínai és az orosz oltóanyagra ez egyelőre nem igaz. Nem tart attól, hogy az oltási kedvet a Szputnyik irányában ez alapvetően befolyásolja? Magyarán köszönik az emberek, így már nem kérnek belőle.

Mi senkit nem kötelezünk arra, hogy a Szputnyikkal oltsa be magát, mindenki szabadon választhat, hogy ezt vagy az EMA által jóváhagyott vakcinát szeretné. Az, akinek ez problémát jelenthet a jövőben, nem ezzel oltatja be magát.

„Ha a magyar laboratóriumok megerősítik, hogy a Szputnyik biztonságos, megkezdjük az oltást” – ezt Eduard Heger miniszterelnök mondta; szintén friss a hír. Ez most az ő álláspontja vagy teljes az egyetértés a kormányban?

Őt kellene megkérdezni, hogy ez a saját véleménye vagy közös álláspont. De én azt gondolom, hogy ha Magyarország bevizsgálja, s biztonságosnak ítéli, akkor nincs oka senkinek megkérdőjelezni ezt a vakcinát, s remélem, hogy elkezdünk vele oltani.

Orbán Viktor miniszterelnök mondta, hogy annyi már a vakcina Magyarországon, hogy látja esélyét a külhoni magyarok beoltására is. Ennek a konkrétumát ön el tudja képzelni? Ehhez – csak a legevidensebbet mondom – át kell jönni a határon…

A részletekről még nem beszélt senki, ez egyelőre csak elképzelés. Az sem biztos, hogy május középéig valóban be lesz mindenki oltva Magyarországon, aki hajlandó erre. De a határzár feloldásáról már született döntés, igaz, egyelőre nem tudjuk, milyen formában. A helyzet mindenhol javul, így látok lehetőséget arra, hogy valóban feloldjuk a határzárat.

Cséfalvay Attila

Sudár Ágnes