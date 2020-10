Matovič bocsánatot kért a magyarozásért

Az MKP két vezetője, Forró Krisztián elnök és Berényi József alelnök a miniszterelnök meghívására érkezett a kormányhivatalba. Matovič arra kérte őket, hogy a magyar közösség irányába is segítsék kommunikálni a járványellenes intézkedések fontosságát.

Matovič egyben bocsánatot kért azért, mert néhány nappal ezelőtt egy nyelvbotlását úgy kommentálta, „elnézést, hogy magyarul beszéltemˮ. A kormányfő szerint most tudatosította, hogy a magyar szó ilyen jelentésű használata sértő a nemzeti közösség tagjai számára. „Elnézést kérek ezért a fogalmazásmódértˮ – mondta.

Arról is beszélt, figyelmeztették őt, hogy a magyar kisebbség szókapcsolat helyett a magyar közösség kifejezést használja, hiszen ez is az ország magyar polgárainak tiszteletben tartását jelzi.

A memorandum

Matovič úgy nyilatkozott, az ország déli régiói nem fognak kimaradni az uniós helyreállítási alap forrásainak szétosztásából. „A forrásokat az országban egyenletesen terítjük szét” – mondta a miniszterelnök.

Azzal kapcsolatban, hogy az MKP előző vezetése a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára rendezett találkozón egy memorandumot nyújtott át neki, a kormányfő elmondta, azóta sem nézte meg annak tartalmát. „Mivel rendkívül helytelen volt a dokumentum átadásának módja, ezért annak tartalmával nem foglalkoztam” – mondta azzal kapcsolatban, hogy éles kritikát fogalmazott meg az MKP akkori vezetésével szemben. Matovič a magyar közösséget képviselő pártok közül azért az MKP-val egyeztetett, mert annak a támogatottságát látja a legnagyobbnak.

Matovič és az egységes magyar párt

Az egyesülési szándékát kinyilvánító három párt, az MKP, az Összefogás és a Híd kapcsán a kormányfő arról beszélt, ha az MKP ezt az utat választja, akkor az így létrejövő közös szubjektumban is bízni fog. „Bízom a barátomban, Berényi Józsefben. Ha ő bízik az MKP jelenlegi elnökében, akkor én ugyancsak bízhatok benne. Ha ők ketten az egységes magyar párt útját választják, akkor az ő barátaikban is bízni fogok” – fejtette ki Matovič. Ugyanakkor azt várja el, hogy ha létrejön az egységes politikai szubjektum, akkor egyértelműen foglaljon állást azzal kapcsolatban, hogy a Smer és a Hlas vagy a jelenlegi kormánypártok és az előző kormányzási ciklus demokratikus ellenzékének oldalán áll-e. Azzal kapcsolatban, hogy a létrehozandó közös pártnak az MKP vezetése szerint egyértelműen el kell-e utasítania a Smer és a Hlas párttal való koalíciókötést, Forró úgy fogalmazott, a jelenlegi kormánypártok a partnereik.

Magyar felszólalás a kormányhivatalban

Forró arról is beszélt, pártja segíteni fogja a járvány leküzdését szolgáló információk kommunikálását. A sajtótájékoztatón magyarul is felszólalt, a szájmaszk, a távolságtartás és a kézmosás fontosságára hívta fel a figyelmet. Az elnök szerint Matovičcsal a világjárvány utáni uniós újjáépítési alapról is tárgyaltak, az ország déli régióinak szánt forrásokról beszéltek.

Berényi pedig arról számolt be, hogy a déli országrész infrastruktúrájának fejlesztéséről egyeztettek. „Az R2-es, R7-es gyorsforgalmi út a régió számára kulcsfontosságú, ahogy a Szoroskői-alagút is” – mondta Berényi, de a nemzetközi infrastruktúra-fejlesztést és a környezetvédelmi beruházásokat is említette.