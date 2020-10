Matovič azt szeretné, ha ezentúl mindig kora reggel kezdődne a kormányülés

Matovič rámutatott, hogy most röviddel 10 előtt már be is fejezték az ülést, és még előttük az egész munkanap, a kormány tagjai visszamentek a minisztériumba, míg máskor a kormányülés előtt nem sok mindent tudtak már elintézni és csak gyűlt a munka. „Amellett vagyok, hogy ezentúl ilyenkor legyenek a kormányülések” – tette hozzá.

„Így több mindent el tudunk végezni, alaposabban meg tudjuk tárgyalni az egyes pontokat, nem kell sietni. Ez így komfortosabb, mélyebben tudjuk elemezni a dolgokat és segíti a döntéshozatalt” – mondta Eduard Heger (OĽANO) pénzügyminiszter és hozzáfűzte, ezzel a szolidaritásukat is kifejezik azokkal az emberekkel, akik évek óta korán reggel járnak munkába.

Andrej Doležal (Sme rodina-jelölt) közlekedési miniszter azt mondta, nem éppen korán kelő, de nem volt gondja a felkeléssel.