Mától kötelező az FFP2-es szájmaszk

A Közegészségügyi Hivatal ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet az ilyen maszkok használatával összefüggő legfontosabb szabályokra.

A Közegészségügyi Hivatal szerint a maszk vásárlásánál ügyelnünk kellene az eladóra, vagyis kerülnünk kellene a gyanúsan olcsó webshopokat. A maszkon nem lehet szelep, hiszen a vírus ezen keresztül szabadon távozhat. A vásárlás előtt ellenőrizzük, hogy a Közegészségügyi Hivatal által engedélyezett FFP2 típust kínálja-e az eladó. A csomagoláson vagy közvetlenül a maszkon ott kell lennie az európai műszaki szabványt jelölő EN 149 + A1 kódnak és a CE jelölésnek, amelyet egy négyjegyű szám követ. Ez utóbbi alapján deríthető ki, hogy ki adta ki a maszk tanúsítványát az Európai Unió területére.

Be kellene tartanunk a maszk viselésével kapcsolatos szabályokat is, hiszen a helytelen maszkviselés még fokozhatja is a fertőzés veszélyét. A Közegészségügyi Hivatal szerint a maszk felhelyezése előtt és a levétele után is alaposan mossunk kezet. Figyeljünk arra, hogy a maszk megfelelően illeszkedjen az arcra, a száj mellett az orrot is elfedve. Amíg fent van a szájmaszk, ne érjünk hozzá, ne igazgassuk. Az egyszer használatos maszkokat használat után azonnal dobjuk ki lezárt hulladéktárolóba.

Az FFP2-es maszkokat alapvetően egy műszakra, vagyis 8 órai használatra tervezték. Az ilyen típusú maszkok hivatalosan nem moshatók, mert nem csak az anyaguk szűr. Általában van bennük egy pozitív és egy negatív töltésű szál, viszont mosás után ez a statikusság, és így a védelem is, megszűnik vagy sérül. A többször használatos maszkokat „R” betűvel jelölik, vagyis aki ilyet szeretne venni, annak esetünkben az FFP2 R jelölésűt kell választania. A Közegészségügyi Hivatal is elismeri azonban, hogy ha az egyszer használatos maszk csak perceken, vagyis nem órákon át volt rajtunk, és nem voltunk kiemelten veszélyes helyen, akkor ezt még újra felhelyezhetjük. A lényeg, hogy nyolc óránál tovább ne viseljünk egy maszkot.

