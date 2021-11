Mától a munkáltatóknak tesztelniük kell az oltatlan alkalmazottaikat, változások az iskolákban is

Mától újabb járványellenes intézkedések léptek életbe. Továbbra is érvényben van a kijárási tilalom, az oltatlan munkavállalókat a munkáltatóknak kell tesztelnie.

Azoknak a munkavállalóknak a tesztelését, akik nem oltatták be magukat koronavírus ellen, és nem is estek át rajta, mától a munkáltatóknak kell biztosítaniuk. Gondoskodniuk kell az antigéntesztek beszerzéséről, a megfelelő helyiségről, a tesztelésből származó hulladék likvidálásáról és ki kell jelölniük egy felelős személyt, aki felügyeli az öntesztelést és számon tartja a szűrővizsgálatok eredményét. Ezenkívül a munkáltatók felelnek a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) rendeletének betartáséért is, melynek értelmében a munkahelyek jövő héttől OTP-üzemmódban működnek.

A tesztelést minden héten meg kell ismételni. A munkáltatóknak el kell fogadniuk a mobil mintavételi helyek által kiállított igazolást is. Az útmutató szerint minden munkáltató köteles elegendő számú antigéntesztet beszerezni a gyógyszertárakból vagy a forgalmazóktól. Az állam egy letesztelt alkalmazott után hat euró kompenzációt fizet (5 euró egy darab teszt ára, 1 euró a vizsgálat elvégzésével járó költség). A védőfelszereléseket a munkáltatónak saját forrásból kell biztosítania.

Mától zárva maradnak, vagy távoktatásra térnek át a művészeti alapiskolák, a szabadidőközpontok, a nyelviskolák, az iskolai klubok és az iskolán kívüli tevékenységek – jelentette be még pénteken Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter. A tárcavezető szerint ez az egyik lehetséges intézkedés, amely segít megelőzni, hogy az iskolákban járványgócok alakuljanak ki. A téli szünet korábban kezdődik, a tanítás december 17-én befejeződik. A tárca utasításai szerint az iskolákban szigorúan tilos az osztályok keveredése a testnevelésórán és más órákon is. Lehetőség szerint az étkezdében se keveredjenek az osztályok, más időpontban, külön étkezzenek. A kollégiumok OTP-üzemmódban fognak működni.

Ján Mikas tiszti főorvos támogatásáról biztosította a higiénikusokat, miután azok megerősítették, hogy az iskolabezárásokról fognak tárgyalni. Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter nem bízik benne, hogy karácsonyig javulna a járványhelyzet, emiatt pedig a lockdown elhúzódik.

(TASR, czg)