Matečná: Felgyorsulhat a földrendezés

Matečná szerint Szlovákiában még 3103 olyan kataszteri terület van, ahol nem rendezték a viszonyokat. „Az államnak évente átlagosan 120 kataszteri területen kellene beindítania a földrendezést, ami így nagyjából 30 évig tartana. Évente erre 30,8 millió eurót kellene fordítania az államnak” – tette hozzá a tárcavezető.

A földrendezésnek köszönhetően nőhet az adott régiók vonzereje a beruházók számára, és nőhet az ingatlanok piaci értéke is – derül ki az Iness gazdaságkutató intézet legfrissebb felméréséből, amely szerint a jelenlegi helyzet tarthatatlan. Szlovákiában 8,4 millió telek, 4,4 millió telektulajdonos és 100,7 millió társtulajdonosi viszony van bejelentve. Egy parcellára átlagban 11,93 társtulajdonos jut, egy tulajdonosnak pedig átlagban 22,74 földterülete van. A telkek felaprózottsága, szétszórtsága hátráltatja a mezőgazdaság fejlesztését, a tagosítások célja e struktúra javítása, amelynek során a szétszórt, sok apró területből álló birtokokat összevonják, és minden tulajdonos egy vagy néhány nagyobb tagban kapja meg földjét – mondta Matečná. Hogy milyen sorrendben hajtják végre a földrendezést az egyes kataszteri területeken, az a tárcavezető szerint több kritériumtól is függ majd. Figyelembe veszik az adott terület felaprózottságát, és azt is, hogy milyen gazdálkodást folytatnak az ottani gazdák, előnyben részesítik azonban a kevésbé fejlett régiókat is. Az Iness szerint ugyanakkor mindennél fontosabb, hogy a kormány olyan szabályokat hozzon, amelyekkel a következő kormányok is egyetértenek, hiszen a földrendezést nem lehet pár éven belül megoldani, miközben a folyamatos változtatásokkal több kárt okoznának, mint hasznot.