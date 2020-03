Más város lett Pozsony a járvány miatt

Automatikusan nyíló ajtókkal is próbálja csökkenteni a koronavírus terjedésének lehetőségét a Pozsonyi Tömegközlekedési Vállalat (DPB) a járatain, viszont gyakran nincs, aki le- vagy felszálljon a járatokra. „Van, hogy szinte üresen megyek. Hétfőtől érezhetően kevesebb az utas” – számolt be az aktuális helyzetről egy villamosvezető, akit a pozsonyi főállomáson sikerült elcsípnünk. A tömeghez szokott utasok tegnap délelőtt meglepődve tapasztalhatták, hogy csak néhányan várták a beérkező szerelvényeket.

A főállomásról Pozsony központjába tartó villamoson alig tucatnyi ember utazott. Jóval kevesebben váltottak jegyet, bérletet a főállomás jegyirodájában is. „Sokkal kevesebb a vásárló, diákok alig van vannak” – mondta a fiók egyik alkalmazottja. Az állomáson működő tájékoztató központ dolgozója is hasonló tapasztalatokról számolt be. „Főleg a nyugdíjasok utaznak, ők is inkább a nemzetközi járatokra vesznek jegyet” – tudtuk meg a vasúti jegyiroda dolgozójától. Még a népszerű, szárított gyümölcsöt árusító kisboltban sem kellett várakozni, gyorsan sorra kerültünk.

Kevesebb a turista

Az általában márciusban beinduló fővárosi turizmus is megérzi a koronavírus negatív hatását. Bár a Fő teret jobbára a külföldi turisták népesítik be, tegnap délelőtt alig lehetett nem szlovákul beszélő járókelőt találni. A csatornából kikandikáló Čumil-szobor azonban a járvány ellenére sem veszített vonzerejéből, a még a városban tartózkodó turisták fittyet hányva a koronavírusra, letérdelnek a szobor mellé a tökéletes fotó reményében.

A közelben működő népszerű cukrászda tekintettel a látogatók csökkenésére, e héttől rövidebb ideig tart nyitva. A vendégeket arra kérik, hogy ügyeljenek saját egészségükre, illetve az alkalmazottakéra. Erre azért van szükség, mert mint megtudtuk, sokan betegen is házi tortára vágynak, sőt, néhány turista arra sem veszi a fáradságot, hogy eltegye a használt zsebkendőjét. A cukrászda alkalmazottja elmondta, délig alig néhány vevőt szolgált ki. „Össze sem hasonlítható a mostani forgalom az erre az időszakra jellemző látogatottsággal” – magyarázta. Általában vendégeik zömét a külföldi turisták teszik ki, és jobbára tömve van az édességbolt, most viszont csupán egyetlen asztalnál láttunk vendégeket, és ők is szlovákul beszéltek.

Elvétve van fertőtlenítő

A híresztelésekkel ellentétben nem emésztette fel kézfertőtlenítő-készleteit a főváros. Bár a drogériákban nem találunk antibakteriális géleket, sőt, néhány gyógyszertár az ajtóra kifüggesztve jelzi, hogy kifogytak a szájmaszkokból és a fertőtlenítőkből, némi keresgélés után találtunk olyan gyógyszertárt, ahol még beszerezhető az igényeinknek megfelelő maszk és fertőtlenítőszer. Ezért nem feltétlenül felel meg a valóságnak az az állítás, mely szerint ezeket az eszközöket Olaszországba küldték, az itteni lakosoknak pedig ki kell várni, míg sorra kerülnek. Néhány gyógyszertárban antibakteriális kéztisztító gél és spray formában is elérhető volt tegnap a fővárosban. Sőt, az egyik drogéria alkalmazottja is megnyugtató választ adott, mikor közölte, péntekre várják az árut.

A gyorséttermek látogatóinak azonban valószínűleg elkerülte a figyelmét a koronavírus, a jobbára turisták által látogatott gyorsétteremben találkozhattunk az olajszagú valósággal, ahol a készpénzes fizetés után, fertőtlenítés nélkül kézzel falatozott a vendégek többsége. Hasonlóan látogatottak a kisebb belvárosi kávézók és bisztrók. Több helyen kisgyerekeikkel együtt kávézó szülők vagy újságot olvasó idősek zökkentenek ki a koronavírus okozta letargiából. Hozzá kell tenni azonban, hogy a több vendég fogadására alkalmas éttermek félig üresek.

Hatna a kormányfői szó?

Leginkább Pozsony két, könnyen megközelíthető bevásárlóközpontja utal arra, hogy valami rendkívüli történik a városban. Nem sokkal az üzletek nyitása után ugyanazt tapasztaltuk, amit a délutáni órákban: a várt nyüzsgés, a megszokott tömeg és a próbafülkék előtt várakozó emberek helyett szinte üres folyósokat és néhány teljesen üres üzletet találtunk. „Azt hittem, hogy húsvét előtt már tele lesznek az üzletek, de szörnyen kevés az ember” – mélázott az Eurovea bevásárlóközpont egyik pénztárosa.

Peter Pellegrini (Smer) kormányfő korábban kijelentette, hogy a bezárt iskolák nem jelentik azt, hogy a diákok egész nap plázázhatnak vagy mozizhatnak. A tömegek való-színűleg nem azért tűntek el az utcákról és az üzletekből, mert a miniszterelnök erre kérte a nyilvánosságot, hanem azért, mert jelentősen megugrott az otthonról dolgozók száma.

Ez ugyan az üzletláncok tulajdonosait nem teszi boldoggá, a fővárosi sofőröket azonban annál inkább. A közlekedési csomópontokon rég nem láttunk ilyen gyér forgalmat, mint az elmúlt napokban. Az utóbbi napokban jóval kevesebb az autós, nincsenek dugók, így a főváros végre kicsit fellélegezhet. Ezt pedig azok is megtapasztalhatták, akiket több nyugdíjashoz, gyerekére vigyázó anyukához hasonlóan kicsalogatott a kellemes idő egy kis délutáni sétára az elnéptelenedett fővárosba.

A miniszterelnök félelmeivel ellentétben a még nyitva lévő mozik előtt sem tolonganak a nézők. Az egyik pláza mozijában akár a vetítőteremig is bemasírozhattunk anélkül, hogy bárkivel is találkoztunk volna. Némi keresgélés után sikerült találnunk valakit, de ő sem tudott sok konkrétumról beszámolni. „Ma nyitva vagyunk, egyelőre ennyi biztos” – mondta. Arról elképzelése sem volt, mi lesz a következő napokban.

Mindezek alapján a kormányfő parlamenti választás előtti szavai, amelyek szerint Pozsonyban nincs valódi élet, akár még igaznak is tűnhetne, ha nem tudnánk, hogy a jelenlegi állapot köszönőviszonyban sincs azzal az élettel, ami a fővárost általában jellemzi.