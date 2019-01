Martin Glváč volt Alena Zs. "mucuskája"

A gyanúsított mobiltelefonjában a rendőrség megtalálta Glváč önmagáról készített képeit, szelfijeit. A parlament alelnöke még a parlament ülésterméből is küldött magáról fotót a nőnek. Alena Zs. pedig olyan képeket továbbított az egykori miniszternek, amelyen alsóneműben, kihívó testhelyzetben látható. Ennek megfelelően az írásos kommunikációjuk is sok szexuális utalást tartalmaz. A nő a kettejük üzenetváltásáról készített fényképeket külön is archiválta a telefonjában.

„Barátságos, flörtölő, független. Szeretem mint embert, de nem volt köztünk semmi, mivel két gyermeke és párja is van”

– olvasható a hírek szerint Alena Zs. vallomásában. Telefonjában Glváč a „Maznák” (Enyelgős, Mucuska) becenév alatt szerepel. A vallomásban elhangzottak alapján Glváč volt az egyetlen politikus, akivel Alena háromszor személyesen is találkozott.

A titokzatos „hatóság”

Glváč először tagadta, hogy személyesen is ismerné Alena Zs.-t, a távozására irányuló felszólításokra pedig agresszívan reagált. A fényképek nyilvánosságra kerülése után azonban már azt állította, hogy a nővel való kommunikációról az illetékes hatóságokat is értesítette, majd pedig az ő utasításaikat követve tartotta a kapcsolatot Alena Zs.-vel. Glváč szerint mindig tanúk jelenlétében kommunikált a gyilkosság gyanúsítottjával. Egyelőre azonban nem világos, hogy milyen hatóságokról beszél. A sajtó kérdéseire mindeddig a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) és a katonai hírszerzős sem reagált.

A Denník N ezzel kapcsolatba azt írja, tavaly június 20-án Glváč a parlamenti ülésteremből röviddel 15 óra után a következő üzenetet küldte Alena Zs.-nek:

„Írj! A teremben ülök, és az egyetlen, ami felvidít, az a te SMS-ed.”

A parlament videoarchívumának tanúsága szerint Glváč ebben az időpontban valóban az ülésteremben tartózkodott és tényleg a telefonját tartotta a kezében. A közvetlen közelében azonban nem ült senki. A plénumban egyébként éppen Igor Matovič, az OĽaNO elnöke tartott beszédet. Glváč most a Smer-frakció és a parlament alelnöke, a katonai hírszerzést felügyelő különbizottság mellett még az emberjogi bizottságnak és a Smer szűk vezetésének is a tagja, továbbá a párt kerületi elnöke is egyben.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük Feledy Botond biztonságpolitikai szakértőt is. Feledy elmondta, a módszer, amely során valaki egy közszereplővel intim témájú kommunikációt folytat, hogy aztán ezzel később visszaéljen, bevett gyakorlat a hírszerző szervek, de a bűnözői csoportok eszköztárában is. A nemzetközi szakterminológiában "booby trapnek" nevezett eljárás legismertebb esete Maria Butina nevéhez kötődik. Az orosz megbízásból az amerikaiak ellen kémkedő hölgynek Alena Zs. módszeréhez hasonló módon még Donald Trump amerikai elnök választási kampányába is sikerült beférkőznie.

A Smer elnöksége dönt

Ján Richter (Smer) munkaügyi miniszter tegnap kijelentette, teljes mértékben bízik Glváčban. Erik Tomáš, a Smer parlamenti képviselője a hétvégén azt mondta, a párt következő elnökségi ülésén döntenek Glváč sorsáról. Információink szerint erre a napokban, de legfeljebb egy héten belül sor kerülhet. Glváčcsal korábban a miniszterelnök, Peter Pellegrini is beszélt. A kormányfő szerint Glváč hamarosan kiáll az újságírók elé és megmagyarázza a gyanúsítottal folytatott kommunikációt. A Híd még a múlt héten úgy nyilatkozott, ezt az ügyet magának Glváčnak kell megoldania. „Az érintetteknek, köztük Glváč úrnak is, mérlegelnie kellene a tetteik súlyát és lehetséges következményeit” – olvasható a párt közleményében, amiben azt a kérdést is felteszik, hogy a nyomozati információk rendszeres kiszivárgása vajon a vizsgálat javára válik-e.

Ľubomír Galko (SaS) ellenzéki képviselő szerint az ügy kivizsgálásáig fel kell függeszteni Glváč tagságát a katonai hírszerzést felügyelő parlamenti bizottságban. Igor Matovič, az ellenzéki OĽaNO vezetője azt mondta, a smeres politikus nem lehet tovább a parlament alelnöke, le kell mondania. Grendel Gábor, a Nova elnöke pedig azt hangsúlyozta, ha az Alena Zs.-vel való kommunikáció miatt René Vanek helyettes főügyésznek távoznia kellett, akkor Glváčnak is mennie kell.