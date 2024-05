Már több mint 1300 iskolában volt bombariadó

Mint elmondták, Pozsony megyében 110 iskolát érint az ügy, Trencsén megyében 148-at, Nyitra megyében pedig 232-t. Nagyszombat megyében 119 iskolában van bombariadó, Eperjes megyében 176-ban, Kassa megyében pedig 216-ban. Besztercebánya megyében ez a szám 94, Zsolna megyében pedig 228.

A Markíza úgy tudja, az iskolák mellett a pöstyéni Tesco szupermarketet és a NAY üzleteit is átvizsgálják, miután a varannói (Vranov nad Topľou) ügyfélszolgálat egy e-mailt kapott, amelyben arról írtak, hogy az üzletek egyikében bombát rejtettek el.

A rendőrség arról biztosított, hogy a fenyegetéssel összefüggésben több intézkedést is foganatosított, a vizsgálatba a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) egységei, valamint további rendőrségi egységek, tűzszerészek, kutyás rendőrök és a kerületi igazgatóságok egységei is bekapcsolódtak. Az e-mail forrásának felderítésébe további biztonsági szolgálatok, valamint külföldi partnerek is részt vesznek.

A Markíza arról ír, hogy a fenyegető e-mail-üzenetet szlovák nyelven, orosz e-mail címről írták. A halálos fenyegetést tartalmazó névtelen üzenetben az iszlám vallást és Allahot említik.

A kedd reggel szétküldött üzenet szövege, amelyet Szlovákia-szerte több iskola is megkapott, nem egyezik meg azzal a pénteki üzenettel, amit Pozsony megye több mint 120 iskolája kapott. Mindkét esetben terrorcselekmény különösen súlyos bűntette miatt indult eljárás, amiért az elkövető 20-tól 25 évig terjedő, vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtható.

Névtelen bejelentést követően az Általános Hitelbank (VÚB) fiókjaiban is bombariadót tartottak. A legtöbb bankfiókot az ellenőrzés után már kinyitották.