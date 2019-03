Már tavaly májusban vallottak Alena Zs. ellen 

Tavaly májusban az érsekújvári rendőröknek tett vallomást egy nő, aki azt állította, hogy 2010-ben egy közeli ismerőse rendelte meg Basternák László Ógyalla néhai MKP-s polgármesterének meggyilkolását. A nő ebben a vallomásban azt állította, a gyilkosságot Roman O., rendelte meg, aki korábban Basternák kihívója volt az önkormányzati választásokon, és arról is beszélt, hogy a bűncselekményhez Alena Zs.-nek is köze van. Az aktuality.sk portál szerint azonban Roman O. meggyőzte a tanút, hogy vonja vissza a vallomását, amit a nő meg is tett.



A kérdéses vallomástétel után négy hónappal azonban a rendőrség őrizetbe vette Alena Zs.-t. Ekkor már a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsították. Tavaly októberben aztán a Basternák-gyilkosság ügyében is újraindították a nyomozást. Idén januárban pedig az ügyben letartóztatták Roman O.-t és Vladimír M.-et. (aktuality.sk)