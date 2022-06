Már Szlovákiában is nő az esetszám, de a nyár még nyugodt lehet

Az utóbbi hetekben több európai országban is megemelkedett a koronavírusos betegek száma, és a friss adatok alapján már Szlovákiában is egyre többen kapják el a fertőzést. Az egészségügyi minisztérium ennek ellenére úgy véli, az újabb hullám nálunk csak nyár végén fog berobbanni.

Pozsony | Az utóbbi hetekben több európai országban is megemelkedett a koronavírusos betegek száma, és a friss adatok alapján már Szlovákiában is egyre többen kapják el a fertőzést. Az egészségügyi minisztérium ennek ellenére úgy véli, az újabb hullám nálunk csak nyár végén fog berobbanni.

Alig pár hete csengett le az omikron variáns okozta hullám, a sajtóban máris olyan híreket lehet olvasni, hogy több európai országban is visszatért a járvány. A legaggasztóbb információk Portugáliával kapcsolatban érkeztek, ahol a fertőzöttek száma már májusban növekedésnek indult. Az ország lakosságának átoltottsága kifejezetten magas, több mint 86 százalékuk teljeskörűen beoltottnak minősül, ennek ellenére a fertőzés mégis gyorsan terjed.

A tudósok szerint ennek oka az omikron mutáció BA.4-es és BA.5-ös alvariánsa, ezek felelősek az európai országokban tapasztalható megnövekedett esetszámokért.

Az egészségügyi minisztérium a közösségi oldalán azt írja, az új mutációk gyorsabban terjednek, mint az előzőek, és nagy eséllyel elkaphatják azok is, akik természetesen úton szereztek védettséget, tehát átestek az omikron mutáció előző alvariánsain. Sajnos a vakcina sem nyújt akkora védelmet a megfertőződés ellen, mint a korábbi mutációknál. Ami azonban jó hír, hogy az említett alvariánsok is csak alacsony eséllyel okoznak súlyosabb lefolyást. A minisztérium szerint ez annak köszönhető, hogy a vakcina okozta immunreakció még hónapokkal, sőt évekkel később is érződik, és ha a fertőződés ellen nem is, de a súlyos lefolyás ellen mindenképpen védelmet nyújt.

„Ezért lehetséges, hogy az új mutációk nem annyira halálosak és nem okoznak olyan súlyos lefolyást, mint az alfa vagy a delta variáns”

– olvasható a tárca közösségi oldalán.

Az Adatok Pátosz Nélkül (Dáte bez pátosu) elemzőcsoport részletesen is megvizsgálta Portugália helyzetét. Május elsejétől számítva már több mint egymillió új esetet regisztráltak, a fertőződések döntő többségét a BA.5-ös alvariáns okozta. Az újabb hullám négy hét alatt, tehát június elejére érte el a tetőpontját, azóta a napi esetszám megfeleződött. A csúcsponton 2000 beteget kellett kórházban kezelni, így a portugál egészségügy nem volt annyira leterhelt. A becslések alapján az újonnan fertőzöttek 0,2–0,3 százaléka vesztette életét. Az elemzőcsoport továbbá rámutatott, Európában főként a közkedvelt kirándulóhelyeken terjed a vírus, már Olaszországban, Franciaországban, Görögországban, Máltán és Ausztriában is nő az esetszám.

Szlovákia helyzete

Szlovákiában az előző héten kissé megugrott a napi esetszám. A hónap első három hetében 160 és 220 között mozgott a naponta regisztrált betegek száma (kivéve a hétvégéket, amikor jóval kevesebb tesztet végeznek, és ezáltal kevesebb fertőzöttet is találnak). Ehhez képest június 20. és 25. között folyamatosan 300 felett volt a napi esetszám, sőt, június 24-én elérte a 425-öt. Legutóbb két hónappal ezelőtt, május 10-én találtak ennyi új beteget 24 óra leforgása alatt.

Fontos még kiemelni, hogy a naponta végzett PCR-tesztek száma is viszonylag alacsony, az előző héten napi 1000–1350 tesztet végeztek (a hétvégén ezúttal is kevesebb mintát vizsgáltak, szombaton 612-t, vasárnap 330-at). Ez azt jelenti, hogy pozitivitási arány is körülbelül 25 és 33 százalék körül mozog. Ilyen magas aránynál a járványügyi szakértők hangsúlyozni szokták, hogy ha több tesztet végeznének, akkor valószínűleg még több beteget találnának. Boris Klempa, a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) virológusa a Denník N-nek azt mondta, ezek az adatok nem adnak túl nagy rálátást a jelenlegi járványhelyzetre, már csak azért sem, mert az utóbbi hetekben egyre több tesztelési pontot szüntettek meg, és a minisztérium az otthoni tesztelést részesíti előnyben, aminek az lehet az eredménye, hogy sok páciens be sem kerül a hivatalos statisztikába. Ez egyébként nem szlovákiai sajátosság, a legtöbb országban már nem tesztelnek annyit, mint az előző hullámok idején. Kivételt képez Nagy-Britannia, ahol továbbra is javában zajlik a szűrés, és az aktuális adatok alapján már ott is bejelentették az újabb hullám kezdetét. Szlovákiában azonban csak akkor lesz igazán érezhető a járvány terjedése, amikor a kórházi kezelésre szoruló betegek száma is elkezd növekedni.

Eltérő vélemények

Hogy mikor robbanhat be a járvány, arról egyelőre megoszlanak a vélemények.

„Arra számítunk, hogy a fertőzöttszám legnagyobb növekedésére a nyár végén, illetve az ősz elején kerülhet sor”

– olvasható az egészségügyi minisztérium közösségi oldalán.

Richard Kollár járványügyi matematikus a Sme napilapnak adott interjújában viszont azt mondta, az új variánsok felbukkanásával egyre inkább rövidül a hullámok közti idő: az alfa variáns esetében még fél évet kellett várni a járvány újbóli felbukkanására, a deltánál már csak öt hónapot, az omikronnál pedig még ennél is kevesebbet. Elmondása szerint nem lehet kizárni, hogy a BA.4 és a BA.5 okozta hullám már a nyári szünidő alatt eléri a tetőpontját Szlovákiában.

Lesznek szigorítások?

Az Adatok Pátosz Nélkül (Dáta bez pátosu) elemzőcsoport szerint most az a legfontosabb, hogy senki se pánikoljon. A közösségi oldalukon azt írták, Európa déli országaiban már egy hónapja növekedik a fertőzöttek száma, és még egyetlen államban sem vezettek be komoly szigorításokat.

„Megtanultak együtt élni a vírussal, vagy még mindig tanulják, de ez is csak egy lett a többi vírusos megbetegedés közül”

– olvasható a bejegyzésükben.

Mint írták, a turistaszezon kezdete feltehetően nálunk is érződni fog:

„Mivel az emberek sokat és gyakran fognak utazni, főleg a déli országokba, ezért sokan fertőződnek majd meg a kirándulások alatt, utána pedig hazahozzák a vírust, és az itteni statisztikákba pozitívként fognak bekerülni”.

Ennek ellenére az elemzők úgy gondolják, Szlovákia ezt a hullámot is győzni fogja.

Az egészségügyi minisztérium állítja, jelenleg nem számolnak azzal, hogy olyan országos szintű intézkedéseket kell bevezetni, mint az előző hullámok idején. Főként a rizikósnak számító csoportoknak ajánlják a fokozott óvatosságot, tehát az időseknek, a terhes nőknek, valamint a súlyos betegséggel rendelkező személyeknek. Nekik továbbra is azt javasolják, hogy beltérben viseljenek védőmaszkot.

Bár egyelőre csak ajánlásokról van szó, de Richard Kollár elképzelhetőnek tartja, hogy újra bevezetik a kötelező beltéri maszkviselést, illetve betiltják a látogatásokat a kórházakban és az idősotthonokban. Továbbá nem zárta ki, hogy lokális szintű korlátozásokra még sor kerülhet, de az országos szintű lezárásokat már eléggé valószínűtlennek tartja.

Omikron elleni oltás

Szlovákiában egyelőre a három vakcinát felvett személyek teljesen védettnek minősülnek, de az omikron mutáció által kiváltott hullám idején már látni lehetett, hogy ezek a személyek is újra megfertőződhetnek. Az előző hullám alatt még azokat a vakcinákat használták fel nálunk, amelyeket az alfa variáns ellen fejlesztettek ki a tudósok. Az egészségügyi tárca azonban megerősítette, hogy a szeptemberben Szlovákiába is megérkeznek az omikron elleni vakcinák, így a negyedik dózis felvétele is egyre valószínűbbnek tűnik. Jelenleg csak az immunhiányos betegeknek engedélyezik, hogy négy adag oltóanyagot adassanak be, de valószínű, hogy a kockázatos csoportok számára is elérhetővé teszik majd az újabb dózist. A minisztérium erről egyelőre nem árult el bővebb részleteket.