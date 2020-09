Már csak egy hétig lehet egészségbiztosítót váltani

Szlovákiában jelenleg három egészségbiztosító közül lehet választani. A legnagyobb továbbra is az állam által működtetett Általános Egészségbiztosító (VšZP) mintegy 3 millió ügyféllel, de az utóbbi években egyre többen szerződnek át a magánkézben lévő Dôverához, valamint az Unionhoz. Az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal (ÚDZS) kimutatása szerint tavaly csaknem 250 ezer ember váltott biztosítót, közülük több mint 145 ezer hagyta el a VšZP-t. Ezzel szemben a Dôvera és az Union folyamatosan gyarapszik, az előbbinek már csaknem másfél millió, az utóbbinak félmillió ügyfele van. A biztosítók évről évre nagy harcot folytatnak az ügyfelekért, amelynek eredményeként folyamatosan újabb és újabb előnyöket, juttatásokat kínálnak. A váltást minden évben szeptember végéig lehet kérvényezni, azonban érdemes előtte részletesen áttanulmányozni, milyen szerződési feltételeket kínálnak az egyes intézmények. A váltáson főleg az időseknek, valamint a krónikus betegeknek érdemes elgondolkozni, hiszen ők látogatják leggyakrabban az orvosokat, de természetesen a teljesen egészséges emberek is spórolhatnak. A választásnál elsősorban a saját egészségügyi állapotunkból induljunk ki: ha valaki például cukorbeteg, akkor annak érdemes utánajárni, hogy melyik biztosító kínálata a legelőnyösebb a cukorbetegek szempontjából.

Az idei választásnál természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni a koronavírus-járvány következményeit sem. Az egyes biztosítók különféle módon reagáltak a szokatlan helyzetre. A Dôvera biztosító például ösztönözni akarta az embereket a szűrővizsgálatok elvégzésére, amelyek a járvány első hulláma alatt még inkább visszaszorultak. Ennek érdekében összekötötték a szűrővizsgálatot egy ingyenes koronavírusteszttel. A betegeken szerológiai vizsgálatot végeztek, vagyis a vérből mutatták ki, hogy az előző hetekben, hónapokban az adott személy átesett a fertőzésen. Az elmúlt hónapokban így több mint 10 ezer embert teszteltek, az eredmények felhasználásával pedig az Alpha Medical magánlaboratóriumokat működtető céggel közösen egy részletes tanulmányt készítettek. Az ingyenes szerológiai vizsgálatokra egészen október 31-ig van lehetőség.

A váltáshoz nem feltétlenül szükséges ellátogatni az adott biztosító irodájába, már interneten keresztül is meg lehet kötni az új szerződést. Az ezzel kapcsolatos részleteket a biztosítók internetes oldalán találják. Egy dologra azonban különösen fontos odafigyelni: a váltást nyolc napon belül be kell jelenteni a munkáltatónál. Ennek elmulasztása esetén akár 331 eurós büntetést is kiszabhatnak az ügyfélre.

(nar, setrisova.sk)