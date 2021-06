Már a sárga járások lesznek többségben

A fertőzöttek hétnapos átlaga 198-ra csökkent, a kórházakban pedig már csak 314 személyt tartanak bent a koronavírus miatt. További jó hír, hogy a bent fekvő betegek közül már csak 28-an szorulnak lélegeztetőgépre. A járvány visszaszorulására utal az a tény is, hogy a reprodukciós szám 0,8 és 0,84 között mozog. Amíg ez a mutató nem emelkedik 1 fölé, addig nem is kell számítani az esetszámok megnövekedésére.

Egyharmados átoltottság

A járványkezelés szempontjából további jó hír, hogy a beoltottak száma emelkedik, az oltási kedv pedig láthatóan növekszik. Szlovákiában már több mint 1,8 millió személy kapta meg a vakcinák első dózisát, ami azt jelenti, hogy a teljes lakosság több mint egyharmada már védettnek számít. A második dózist illetően szintén sikerült átlépni az egymilliós határt.

Az oltási kedvre pozitívan hatott, hogy az elektronikus váróteremben már a 12 és 15 év közötti korosztály is regisztrálhat, ennek eredményeként a várakozók száma ismét megközelítette a százezret. Az egészségügyi minisztérium ráadásul elérhetővé tette a Szputnyik V orosz vakcinát a 60 év felettieknek is, így a jelentkezők száma várhatóan a következő napokban is emelkedni fog. A tárca korábban azzal érvelt, hogy a gyártó nem teszi lehetővé a 60 év felettiek vakcinázását, most azonban Zuzana Eliášová szóvivő szerint az orosz fél pótolta a hiányzó dokumentációt, aminek köszönhetően már a legidősebb korosztály is jelentkezhet.

A kedvező tendenciák következtében júliusra átalakulhat Szlovákia tesztelési stratégiája is. Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter szerint a hónap végéig jelentősen csökkenhet a mobil mintavételi pontok száma, és elsősorban PCR-teszteket végeznek majd.

Besárgult járványtérkép

A regionális járványtérképen a jövő héttől szintén enyhe javulás figyelhető meg. A járvány visszaszorulása leginkább abban nyilvánul meg, hogy a 29 narancssárga járás helyett a jövő héten már csak 19 lesz, a sárga járások száma pedig 39-ről 49-re növekszik. A zöld járások száma 2-ről 6-ra nő, a piros járásokból pedig 3 helyett már csak 2 lesz. A rózsaszín járások száma 6-ról 3-ra csökken.

A járások besorolása a jövő héttől Piros járások (2): Kiszucaújhelyi, Miavai .

. Rózsaszín járások (3): Selmecbányai, Szakolcai, Trencséni .

. Narancssárga járások (19): Báni, Bártfai, Nagybiccsei, Csacai, Gölnicbányai, Homonnai, Lévai, Námesztói, Vágújhelyi, Pöstyéni, Rimaszombati, Rózsahegyi, Szenicei, Szobránci, Iglói, Nagyszombati, Turdossini, Varannói, Zólyomi.

Sárga járások (49): Besztercebányai, Pozsony (I.–V.), Gyetvai, Alsókubini, Dunaszerdahelyi, Galántai, Galgóci, Illavai, Késmárki, Komáromi, Kassai (I.–IV.), Kassa-környéki, Korponai, Lőcsei, Liptószentmiklósi, Losonci, Malackai, Turócszentmártoni, Mezőlaborci, Nagymihályi, Nyitrai, Érsekújvári, Simonyi, Bazini, Poltári, Eperjesi, Privigyei, Nagyrőcei, Rozsnyói, Kisszebeni, Szenci, Szinnai, Ólublói, Felsővízközi, Tőketerebesi, Nagykürtősi, Zsarnócai, Garamszentkereszti, Aranyosmaróti, Zólyomi.

Zöld járások (6): Breznóbányai, Puhói, Vágsellyei, Sztropkói, Nagytapolcsányi, Stubnyafürdői.

A sárga besorolású járások közé tartozik a magyarlakta járások többsége. Ezekben a régiókban a járványügyi óvintézkedések viszonylag lazák, a kültéri ülőrendezvényeken például akár 500 fő is részt vehet, ha ezzel nem lépik túl a maximális kapacitás 75 százalékát. A beltéri ülőrendezvényeken legfeljebb 250 látogató vehet részt, ha nem lépik túl a maximális létszám felét. Más szabályok vonatkoznak az állórendezvényekre: beltérben legfeljebb 100-an, kültéren pedig legfeljebb 250-en tartózkodhatnak. A kulturális rendezvényekre és a sporteseményekre ugyanezek az előírások vonatkoznak.

Az éttermek működését továbbra is korlátozzák, egy asztalnál csak 6 személy ülhet (kivéve, ha egy háztartásban élő személyekről van szó, akkor többen is ülhetnek együtt).

Negatív teszteredményre legfeljebb az esküvőkön, a lagzikon és a nagyobb családi rendezvényeken, illetve a kórházlátogatásnál lehet szükségünk. Ebben az esetben egy 24 óránál nem régebbi antigéntesztet, vagy egy 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet kell felmutatnunk. Kivételt kapnak a beoltottak, illetve azoknak sem kell menniük tesztre, akik az utóbbi 180 napban átestek a megbetegedésen, és ezt tudják igazolni (például az erről szóló SMS-sel).

A sárga járásokban a maszkviselésnek is enyhébbek a szabályai, beltéren már nincs szükségünk FFP2-es védőeszközre, elég az egyszerű szájmaszk is.

A sárgánál rosszabb besorolású járásokban az intézkedések főként a tömegrendezvények létszámában térnek el. A piros járásokban maximum 10 személyt engedélyeznek, a zöld járásokban viszont kültéren már akár 1000 fő is tartózkodhat egyszerre. Más szabályok vonatkoznak még az éttermekre: a piros és rózsaszín járásokban csak a teraszok lehetnek nyitva, a narancssárga és sárga járásokban már beltéren is helyet lehet foglalni, de csak bizonyos létszámban, a zöld régiókban pedig már nem kell betartani semmilyen intézkedést.