Már a Markíza és a JOJ vitaműsorát is ignorálják a kormánytagok

A kormánykoalíció döntése abból a szempontból nem számít szokatlannak, hogy márciusban a konkurens JOJ televízió egyik vitaműsorát szintén belső tiltólistára helyezte a koalíció – a tévé a múlt hónapban be is jelentette, hogy a műsor megszűnik, mivel képtelenek kétoldalú vitákat szervezni a kormányoldal jelenlétének hiánya miatt. A közszolgálati RTVS-t egyelőre nem érinti a probléma, de az intézmény elfogultságát a kormánykoalíció politikusai rendszeresen kritizálják. Az elmérgesedő viszonyokat mutatja, hogy Robert Fico novemberben még négy médiaterméknek a kormányhivatali sajtótájékoztatókról való kizárásól hozott ideiglenes döntést – ebbe a csoportba is beletartozott a Markíza.

Letiltották a Markízát

A Na telo vitái rendszeresen vasárnaponként zajlanak Michal Kovačič moderálásával, a nézettségi adatok alapján a legnépszerűbb szlovákiai politikai vitaműsornak számít. A koalíciós tanács döntéséről Tomáš Taraba, az SNS által kinevezett környezetvédelmi miniszter számolt be pénteken – a koalíciós döntés az értelmezése szerint azt jelenti, hogy a Markíza a kormánypártok számára „megszűnik létezni”. A hírről számot adó Denník N tudósítása alapján nem egyértelmű, hogy a tiltásról való megegyezés érinti-e a kormánykoalíció parlamenti képviselőit is, de valószínű, hogy a jövőben senki nem jelenik meg a vitaműsorokban a Smer, a Hlas és az SNS oldaláról.

Ennek megfelelően a Na telo vendége vasárnap az ellenzéki KDH elnöke, Milan Majerský volt, aki mellett nem ült a politikai ellenoldal képviselője. A műsor szerkesztői ugyanis több mint egy hónapon keresztül egyeztettek a kormánypárti Erik Tomáš (Hlas) munkaügyi miniszterrel, de a tárcavezető végül nem vett részt a vitán. Az adás második felében a műsorvezető Kovačič Milan Kňažko és Jozef Banáš korábbi politikusokkal beszélgetett.

Álhírterjesztőkhöz járnak

A Markíza televízió több más médiatermékkel együtt huzamosabb ideje a politikai csatározások középpontjában van. Robert Fico miniszterelnök a sajtó képviselőit előszeretettel bélyegzi politikai aktivistáknak, akik nem a hírek közvetítésével, hanem a politikai motivációtól vezérelt tálalásával foglalkoznak. A kormánypárti képviselők egy része ezzel szemben olyan műsorokban tűnik fel, amelyek a kritikusaik szerint összeesküvés-elméleteket és álhíreket terjesztenek.

Bajok a Markízánál

A Markíza televízió pénteki tájékoztatása szerint a koalíciónak a vitáktól való távolmaradására vonatkozó döntése nem érinti a Na telo című műsor jövőjét, azt ugyanúgy meg fogják tartani a vasárnapi időpontokban. Kérdéses, hogy a tévé hosszú távon milyen módon viszonyul majd a közéleti műsoraihoz, márciusban ugyanis a munkatársak és a vezetőség közti feszültség több problémát is okozott. A Markíza szerkesztői a tavaly szeptemberben kinevezett Peter Gažík vezérigazgatóhoz fordultak, hogy tiltakozzanak az év végén megbízott Michal Kratochvíl vezető szerkesztő lépései ellen, aki több, a kormánypártokra nézve kellemetlen tudósítást letiltott. A tiltakozás nem hozott eredményt, egyes feltételezések szerint a Markíza a jövőben a Fico-kormánnyal ápolt jó viszony érdekében a politikai tartalmú műsorok helyett a könnyedebb, közéleti tartalmakra összpontosít majd. A koalíciónak a közéleti vitaműsortól való távolmaradásról szóló döntése is csak felgyorsíthatja a folyamatot.

Az RTVS következik

Az SNS által jelölt környezetvédelmi miniszter, Tomáš Taraba, aki egyben a kormányfőhelyettesi tisztséget is betölti, vasárnap a TA3 politikai vitaműsorában arról beszélt, már majdnem készen vannak a közmédia átalakításáról szóló törvény tervezetével. A javaslatról Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszterrel tárgyalt, aki Taraba szerint a Hlas „racionális meglátásait” prezentálta. A környezetvédelmi miniszter szerint a módosítás végső változata „összhangban lesz az európai normákkal”. Vitapartnere, Martin Dubéci (Progresszív Szlovákia) szerint hiba volt, hogy eltörölték a lakosság által fizetett üzembentartási díjat. Ezt az SaS javaslatára a Heger-kormány vitte át.