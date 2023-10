Majerský: Egyelőre úgy fest, ellenzékbe vonul a KDH

Hozzátette, a KDH elnöksége kitart amellett a döntés mellett, hogy nem fog a Smerrel kormányozni. Egy lehetséges négyes koalícióról a Hlasszal, az SaS-szel és a PS-szel azt mondta, szerinte áthidalhatatlan különbségek vannak e pártok elképzelései között, de készek tárgyalni annak érdekében, hogy létrejöhessen egy „nagy kompromisszum”.

A többi pártelnökkel folytatott első megbeszélésen a főbb kereteket akarja lefektetni, és ezeket ismerteti majd a KDH 120 fős országos tanácsával, amely a lehetséges koalíciókötésről hoz döntést. A tanács október 14-én ül össze.

Majerský elmondta, továbbra is érvényes, hogy a KDH elnöksége kitart amellett, nem fog a Smerrel kormányozni. Ez szerepelt a mozgalom választási programjában is. „Az is érvényes, hogy a KDH legfelsőbb szerve, a tanács október 14-én ül össze, akkor dönt a további lépésekről” – szögezte le Majerský. Nem gondolja, hogy ez túl késői dátum, és hozzátette, nem kaptak tárgyalási meghívót Robert Ficótól, a Smer elnökétől.

„Készek vagyunk mindent megtenni az ország érdekében, hogy ne kerüljön sor újabb előrehozott választásra, de ebben a pillanatban úgy fest, hogy a KDH ellenzéki párt lesz” – mondta Majerský újságíróknak.

Majerský már beszélt Michal Šimečkával, a PS elnökével. Szerinte egy négyes koalíciónál nagyon sok nyitott kérdés lenne, amiket nem is lehet egyhamar megválaszolni. Úgy véli, nem lenne egyszerű megállapodni. „Egy liberális-progresszív kormány tagjának lenni nem egyszerű a KDH számára, a programunk felét kidobhatnánk, holott azzal nyertük el a választók támogatását. Ha a többi párt is hajlandó lenne egy széles körű kompromisszumra, mi is készek lennék arról egyeztetni, hogy ne legyen újabb parlamenti választás. És most mindegy, hogy az egyik, vagy a másik kormányalakítási lehetőségről beszélünk” – tette hozzá. A négyes koalíció szerinte azon bukhat el, ha a liberálisok nem engednek a konzervatívok elvárásainak.