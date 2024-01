Majerský: A KDH kész tárgyalni a választási rendszer módosításáról

„Nem azért vagyunk itt, hogy négy évig elüldögéljünk a parlamentben. Támogatni fogunk olyan javaslatokat, amelyek egybevágnak a programunkkal” – mondta. Majerský emlékeztetett, hogy egy módosító javaslatot már sikerült elfogadtatniuk a víztisztító-állomásokkal kapcsolatos kormányjavaslatban, ezzel segítettek az államnak, az embereknek, és csökkentették a bürokráciát.

„Készek vagyunk tárgyalni, vagy részt venni a választási rendszer módosításában. Ugyanis Szlovákia az egyetlen ország az Európai Unióban, ahol az egész ország egyetlen választókerület, és ha a koalíció képes lesz elfogadni az érveinket, hogy nyolc választókerület legyen, akkor készek vagyunk részt venni az erről szóló vitában, és értelmes javaslatokkal hozzájárulni a változtatáshoz” – mondta a TASR-nek a KDH elnöke.

Szerinte a jelenlegi választási rendszer a kis tagsággal rendelkező, és egy emberre épülő pártoknak kedvez. Ha több választókerület lenne, a régiók jelöltjei is automatikusan bejutnának a parlamentbe. A KDH elképzelése szerint a választókerületek azonosak lennének a nyolc megyével, így az összes régió képviselve lenne. „Ez így lenne jó és igazságos. És az emberek is jobban be tudnák azonosítani, kik ülnek a parlamentben, mert az összes régiót képviselnék” – tette hozzá.