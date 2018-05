A magyarországi útdíjbírságok nyomában

Pozsony | Az Európai Unióban továbbra sem lehet külföldre postázni az autópályák matrica nélküli használatáért kiszabott bírságot.

Szlovákia ezért nem tudja büntetni a matrica nélkül nálunk közlekedő külföldieket, hacsak a rendőr meg nem állítja az autót. A sztrádafigyelő kamerák felvételei alapján viszont nem lehet utólag postázni a bírságot, hiszen csak a rendszám áll a hatóságok rendelkezésére, a vétkes személyes adatai nem, és azt legális úton nem is tudják külföldi intézmények megszerezni.

Ennek ellenére a magyarországi Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. szlovákiai ügyvédi irodák segítségével próbálja behajtani a bírságokat a szlovákiai sofőröktől. Kérdés, hogyan jutnak hozzá a gépjármű tulajdonosának személyes adataihoz.

Az Európai Unió jogszabályai nem engedik, hogy a hatóságok külföldre postázzanak ilyen bírságot, de Magyarország szlovák ügyvédi irodák segítségével megkerüli ezt. Egy olvasónk panaszolta, hogy édesapjától egy pozsonyi ügyvédi iroda próbál behajtani ilyen bírságot.

Ami az igazán elképesztő, hogy a szabálysértés elkövetésekor a gépkocsi még nem volt az édesapja tulajdonában.

Természetesen be tudjuk bizonyítani, hogy a bírság kiszabása idején nem ő volt a kocsi tulajdonosa, de ami felháborító, hogy ezt neki kell bizonyítania és állnia az ezzel kapcsolatos kiadásokat

– tájékoztatta lapunknak olvasónk.



A bírság kifizetésére való felszólítást a szabálysértés után több mint egy évvel küldték ki. Az eredetileg kiszabott, mintegy 47 eurónak megfelelő bírsághoz az ügyvédi iroda további 40 eurót számlázott ki, s azzal fenyegetőzik, ha 60 napon belül nem fizetnek, a bírság 190 euróra emelkedik.

A közlekedési minisztérium a konkrét esetekkel kapcsolatban nem kíván nyilatkozni, de továbbra is állítja, hogy a fizetős útszakaszok matrica nélküli használatáért kiszabott büntetést nem lehet külföldön behajtani.

„Azért nincs lehetőség behajtani az e-matrica nélkül közlekedő külföldi sofőröktől a bírságot, mert egyszerűen erre nem létezik törvényes mód” – mondta lapunknak Karolína Ducká, a közlekedésügyi tárca szóvivője. Emlékeztetett, hogy Ausztria, amely idén vezette be az elektronikus matricákat, szintén csak a közúti ellenőrzések során, a helyszínen tud bírságolni, Szlovákiához hasonlóan nem postázza külföldre a bírságot.

Veszelei Viktória jogász szerint a nemzeti közúti szabályok vonatkoznak a külföldi állampolgárokra is, tehát a nemzeti szabályozás kiterjed a Magyarországon szabálysértést elkövető, nem magyar állampolgárokra is. „Helyben lehet őket bírságolni. A kérdés az, hogy milyen módon szerzi be a külföldiek adatait a magyar fél, ha a helyszínen nem állította meg az autót a rendőr. Ha az adatszerzés összhangban van az adatvédelmi szabályokkal, akkor a jogi képviselő hozzájuthat ezekhez az adatokhoz. Az unión belüli szabad mozgás elve kiterjed a határokon átnyúló szolgáltatásokra is, vagyis szlovákiai ügyvédi iroda képviselhet magyar ügyfelet” – közölte Veszelei Viktória.

Érsek Árpád közlekedési miniszter szóvivője közlése szerint már kezdeményezte, hogy uniós szinten módosítsák a vonatkozó szabályokat úgy, hogy a fizetős útszakaszok illetéktelen használatáért is lehessen külföldre küldeni a bírságot, de egyelőre nem született döntés. A következő tanácskozás e témában június 7-én lesz Luxembourgban.