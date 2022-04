Magyar választás: elsöprő Fidesz-győzelem, csalódott ellenzék

​A vasárnapi országgyűlési választáson az Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP eddigi legnagyobb győzelmét aratta, 135 képviselőt küldhetnek a magyar törvényhozásba. Ezzel Orbán ötödször lehet Magyarország miniszterelnöke és az általa vezetett pártszövetség negyedszer kormányozhat alkotmányos többségre támaszkodva.

Viktor győzött

A választási éjszakán a Fidesz–KDNP eredményváróján az újraválasztott miniszterelnök röviddel este 11 óra előtt állt ki a nyilvánosság elé. Ekkor ugyanis már biztos volt, a pártszövetség újra választási győzelmet aratott. A budapesti Bálna rendezvényközpontban tartott eredményváró részeként Orbán az épület előtt felállított nagyszínpadon mondta el győzelmi beszédét. „Talán még sohasem néztünk ki olyan jól, mint ma este” – mondta, és a választók mellett a kampányban dolgozóknak is köszönetet mondott. Külön köszöntötte a határon túli magyarokat. „Köszönjük, hogy segítettek, mert így mi is kaptunk egy esélyt, hogy segíthessünk nekik” – tette hozzá. Több százezer határon túli magyar szavazott a választáson. A kárpátaljai magyaroknak pedig azt üzente: tartsanak ki, ne féljenek, az anyaország velük van.

Az „ellenfelek”

Az újraválasztott miniszterelnök beszédében jelentős teret kaptak az általa ellenfélként azonosított szereplők. Így például nemzetközi összeesküvést sejtetett a magyar ellenzék működése mögött, utalt arra, hogy szerinte a magyar származású amerikai milliárdos, Soros György is ellenük dolgozik, de Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is az ellenfelének nevezte. „A magyar baloldal volt Gyuri bácsi életének legrosszabb befektetése. Tizenkét éve csak viszi a pénzt” – mondta a Fidesz elnöke. Orbán a beszédében arra is utalt, hogy a nagyarányú győzelmük az Európai Unió vezetői számára is üzenetértékű. „Brüsszelből is egészen biztosan látszik” – utalt az unió vezetésére, amely a magyar kormánypártok kommunikációjában szintén egyfajta ellenség szerepében jelenik meg. Azonban a lengyeleket, az olaszokat, a spanyolokat, a szerbeket, osztrákokat és a szlovákokat is a barátainak nevezte.

A Fidesz–KDNP eredményváróját egyébként jelentős nemzetközi médiafigyelem kísérte, több mint száz újságíró tudósított a helyszínről. Ennek ellenére csak néhány kormánypárti politikus jelent meg a médiamunkások között. Főleg olyan személyiségek, akik a magyar kormánypárt kommunikációjáért felelősek. Így például Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, vagy Kovács Zoltán kormányszóvivő beszélt az újságírókkal.

Erdélyi levelek

Éppen Kovács Zoltánt sikerült megkérdezünk az Erdélyben talált, részben megsemmisített és kidobott levélszavazatokról. Kovács szerint „ellenzéki provokációról” lehet szó. Arra a kérdésünkre, mire alapozza, hogy az eset mögött az ellenzék lehet, Kovács azzal válaszolt, erre mutatnak a körülmények. Arról beszélt, a külhoni magyarok közül nagyon sokan szavaztak, amit biztonságosnak és megbízható voksolási lehetőségnek tart. „Egyetlen cél vezeti ezt a provokációt. Mégpedig az, hogy megpróbálja az ellenkezőjét bebizonyítani” – tette hozzá a kormányszóvivő. Azt azonban visszautasította, hogy ez az eset megkérdőjelezné a választás tisztaságát. Még akkor sem, ha ezen egy mandátum múlna, tette hozzá.

Csalódott ellenzék

Az Egységben Magyarországért ellenzéki pártszövetség eredményvárójára a Városligeti Műjégpályán került sor. Hatalmas médiaérdeklődés övezte az eseményt – több tucat hazai, illetve külföldi újságíró tudósított az ellenzék rendezvényéről, akik a politikusoktól elkülönített teremben kaptak helyet.

Márki-Zay Péter, az összellenzéki miniszterelnök-jelölt az éjszaka folyamán nem mutatkozott a sajtó előtt. Orbán Viktor győzelmi beszédét követően, nem sokkal 11 óra után azonban színpadra állt és elismerte a vereséget. „Ugyanúgy le vagyok taglózva, mint mindenki más. Nem akarom titkolni a csalódottságomat, a szomorúságomat, soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény” – mondta Márki-Zay vasárnap éjszaka. Hozzátette, nem vitatja a szavazás eredményét, a verseny demokratikus és szabad jellegét viszont annál inkább. Hangsúlyozta, a kezdetektől tudták, egyenlőtlen és esélytelen küzdelem lesz, de hitték, hogy „ilyen egyenlőtlen feltételekkel, összekötött lábbal, lándzsával a hátunkban, megsebesítve, kigúnyolva is” meg tudják nyerni a választást.

Az emberek jelentős részét viszont csak a propaganda, az agymosás érte el, szerinte ez nyerte meg a Fidesznek a választást, nem pedig a tisztesség és a becsület. „Mi mindent megtettünk” – mondta arra utalva, volt összefogás és jó program, majd leszögezte: tiszta lelkiismerettel mondjuk azt, hogy mindent megtettünk. Azoknak, akik „könnyes szemmel fontolgatják, hogy összepakolnak és elhagyják az országot” azt üzente: mindenki nyugodjon meg. Hozzátette, minden józan magyarban megfontolás tárgya lehet, hogy egy ilyen helyzetben, „amikor hazánk nem a jó úton, nem a mi általunk elképzelt úton megy”, hogy a távozás mellett dönt-e. „Mi maradunk” – jelentette ki azzal, hogy sem ő, sem a családja nem adja fel a harcot. „Mi, akik megfogtuk egymás kezét, ne engedjük el” – mondta az ellenzéki összefogás kapcsán.

Donáth Anna, a Momentum elnöke, európai parlamenti képviselője sokkal érzelmesebb hangnemben nyilatkozott. „Rohadt mérges vagyok, és tudom, hogy ti is” – mondta a jelenlévő támogatóknak. „Túlságosan fiatalok vagyunk ahhoz, hogy engedjük, hogy kilopják a jövőnket” – jelentette ki, majd hozzáfűzte: „most nem szabad feladnotok!” Elmondta, olyan dolgok jönnek, amit egyéni és közösségi szinten is nehéz lesz elviselni. „Bármit hazudnak, elviselhetetlen időszakok jönnek” – véli. Hangsúlyozta, a kérdés az: hagyjuk-e hogy kilopják a jövőnket, vagy pedig tovább küzdünk, és mentjük a menthetőt.

Karácsony szintén a közös munka folytatásáról beszélt. „Becsüljük meg azt, hogy van a nemzetnek egy fővárosa, amely még mindig a szabadság szigete” – mondta, majd kiemelte, a fővárosra maradt, hogy „vigye tovább a szabadság és a szolidaritás zászlaját.

Bűnbak

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke bár nem mondta ki Márki-Zay nevét, az ellenzék kudarcáért őt tartotta felelősnek: ha valaki nem mer nagyot álmodni „végül, amikor cselekedni kell, erőtlennek, rosszabb esetben gyávának fog bizonyulni. Erőtlent meg gyávát nem bíznak meg, hogy vezessen bármit, különösképp nem a hazát. Kapitány nem attól lesz valaki, hogy megválasztják. Kapitány attól lesz valaki, hogy biztonsággal, biztonságos úton, biztonságos kikötő felé vezeti a hajót. Aki a hajót viharba vezeti, aki nem éri el a kikötőt, aki nem ér oda a kívánt célhoz, az lehet, hogy ott állt a kormánynál, de végül azok, akik rábírták a hajó sorsát, azt gondolják, talán nem ez a legjobb kapitány. És azt hiszem, hogy igazuk van.”

Gyurcsány előtt Jakab Péter, a Jobbik elnöke is azt mondta, Márki-Zay nem leváltotta, hanem megbuktatta az ellenzéket.