Magyar Szövetség: pártelnökválasztás előtti kibeszélés

A részleges tisztújítás közeledtével felgyorsultak az események az egyetlen szlovákiai magyar párt háza táján. Kedden csaknem három hónapos szünetet követően összeült a Magyar Szövetség elnöksége, hogy technikai kérdésekkel foglalkozzanak a soron következő tisztújítás előtt, pénteken pedig a párt Országos Tanácsa ülésezik – megágyazva ezzel az új tisztviselőkről szavazó Országos Kongresszusnak. Míg a végrehajtó szervként ténykedő, tizenhattagú Országos Elnökség ülése különösebb problémák nélkül lezajlott, a nagyobb, hetventagú tanácson lehetnek hiányzók. Forró Krisztián pártelnök például lapunk információi szerint arra hivatkozva, hogy nem egyeztettek vele az ülés összehívásának időpontjáról és költségvetéséről, időhiány miatt nem tud részt venni a megbeszélésen.

Az Országos Tanács összehívásának van gyakorlati jelentősége – a testület elnöke ugyanis az a királyhelmeci Pandy Péter, aki maga is indul az elnökválasztáson, Forró pedig Becse Norbertet támogatja – mindkét induló esélyes a pártelnöki tisztségre. Pandy lapunknak elmondta, hogy személyesen, gyakorlati okokból döntött a testület pénteki összehívása mellett. A politikus szerint az Országos Kongresszusra érkező jelöltek egy része a közép-szlovákiai és keleti régiókból érkezik, többek között szállásra is szükségük lesz, ha nem akarnak éjszaka kelni, hogy időben eljussanak a tisztújításra. Ezért célszerűnek érezte a tanács összehívását erre az időpontra. Pandy szerint fontos, hogy az elnökjelöltek elképzelései kapcsán érdemi vita is kialakuljon. Magán a hétvégi tisztújító kongresszuson a vita nem kap szerepet, minden elnökjelölt legfeljebb ötperces időkeretet kap az elképzeléseinek kifejtésére, és a küldöttek nagy része már előre meghozhatta a döntését. Forró a mailben rámutatott, hogy az időpontot tekintve nem egyeztettek vele, ezért hiányzik az eseményről, nagy valószínűséggel több tanácstag számára sem megfelelő az időpont – hivatalos meghívót azonban minden érintett kapott.

Az Országos Tanács a tisztújítás menete kapcsán érdemi hatáskörökkel nem rendelkezik, és Pandy szerint sem készülnek olyan nyilatkozat vagy jogi lépés meghozatalára, ami bármilyen módon is befolyásolná a választás menetét.