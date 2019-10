Magyar szála is van Kočner és Trnka botrányának

A hangfelvételen, amelyet a Denník N publikált, az hallható, ahogy Kočner ingerülten kéri számon Trnkán, hogy Bereczk Oszkár (MKP, Híd, Smer) albári polgármester és Kósa Loránt ügyvéd közreműködésével megzsarolta Haščákot. Kočner ugyanis korábban már eladta a Gorilla-ügy központi bizonyítékát, a lehallgatott pozsonyi lakásban készült felvételeket Haščáknak.

A Gorilla-felvételek tanúsága szerint Haščák politikusokkal, miniszterekkel, magas rangú hivatalnokokkal kenőpénzekről, állami megrendelések elnyeréséről és privatizációs ügyletekről beszélt még 2005-ben és 2006-ban.

Bár Kočner a Gorilla-felvétel átadásakor a Penta vezetőjének megígérte, hogy megsemmisít minden kópiát, egy másolatot mégis odaadott az akkor főügyészi tisztségben lévő Trnkának. Ezzel a felvétellel zsarolták aztán Trnkáék Haščákot. A most nyilvánosságra került hangfelvételen Kočner ingerülten magyarázza Trnkának, hogy a zsarolás miatt most az ő vagyona van veszélyben, egymillió eurót pedig Haščák már le is vont tőle.

Kočner végig hangsúlyozza, hogy Haščák a barátja, és olyan információkat igyekszik kihúzni Trnkából, amellyel a nagyvállalkozó tisztázhatja magát a Penta vezetője előtt. A beszélgetésben szóba kerül Trnkának a főügyésszé választása is, Kočner erről elmondja, ő és Haščák is 1-1 millió euró kenőpénzt adott a parlamenti képviselők megvesztegetésére. Az ügyet a rendőrség is vizsgálja.

Kočner szerint a három zsaroló az életével játszik. „Meg fognak téged ölni” – mondja Kočner, de ezt az egykori főügyész beletörődéssel fogadja, kijelenti, kész arra, hogy golyót kapjon a fejébe. Kočner mindeközben vulgáris kifejezésekkel illeti Trnkát és tettestársait, de azt ígéri, hogy az egykori főügyészt kimenti az ügyből, míg a másik két zsarolónak, Bereczknek és Kósának még a torkát is elvágatja.

Megkerestük az albári polgármestert, aki elismerte, régről ismeri Trnkát, de azt tagadta, hogy részt vett volna Haščák zsarolásában. Kérdésünkre közölte, nem ijedt meg attól, hogy a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsított Kočner el akarta vágatni a torkát. A Penta vezetője közleményben tagadta, hogy hangfelvételekkel zsarolták volna, vagy hogy a két férfi beszélgetésében említett ügyekhez köze lenne.

Az Új Szó az NMH csoport tagja, melynek a Penta befektetői csoport a tulajdonosa.

(Denník N, czg)