Madárinfluenza: nem jött figyelmeztetés

A lengyelek több ezer szárnyast elpusztítottak a madárinfluenza miatt, a szlovák hatóságok szerint nálunk nincs ok pánikra. - TASR-felvétel

„Szlovákia rendkívül alaposan nyomon követi a Kelet-Lengyelországban kirobbant madárinfluenza járvánnyal kapcsolatos fejleményeket. Ha kiderülne, hogy a járvány tovább terjed, meghozzuk a szükséges intézkedéseket”

– nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Bíreš.

Szerinte ez esetben az adott régióból megtiltanák a baromfi, a baromfihús, az ezekből készült termékek és a baromfitojás behozatalát Szlovákiába.

„Mivel hivatalos figyelmeztetés egyelőre nem érkezett hozzánk, azt feltételezhetjük, hogy a járványt sikerül kordában tartani”

– tette hozzá Bíreš.

Az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet igazgatója szerint a lengyel élelmiszerhatóság december 31-én jelentette be, hogy egy kelet-lengyelországi pulykafarmon megjelent a madárinfluenza legagresszívebb törzseinek, a H5N8-nak az egyik altípusa, amely az emberre is veszélyes lehet. Hírügynökségi jelentések szerint újév napján elrendelték 40 ezer baromfi leölését a kelet-lengyelországi Lubelskie megyében a járvány megfékezése érdekében. A rendőrség lezárta a környéket, a hatóságok pedig megtették a szükséges lépéseket a fertőzés terjedésének megállítására – számolt be róla a megye kormányzója, Lech Sprawka. Az érintett három farmon több állat elpusztult, a maradék szárnyasokat az állategészségügyi hatóságok ölték le, hogy meggátolják a járvány terjedését.