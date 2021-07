Ma folytatódik a parlament rendkívüli ülése

A rendkívüli ülés során arról a jogszabálymódosítás-csomagról is szavaznak, amelyet Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter terjesztett be. A szóban forgó jogi keret lehetővé teszi, hogy a magyarországi rendszerhez hasonlóan, a járványhelyzet súlyosbodása esetén az éttermekbe, a sporteseményekre, templomokba, de a tömeges kulturális rendezvényekre is oltási igazolvánnyal, vagy legfeljebb 72 órás negatív teszttel, esetleg a betegség leküzdését igazoló dokumentummal, egyszóval digitális oltási igazolvánnyal lehessen csak belépni. A járványhelyzet romlása esetén azzal, hogy az említett szolgáltatások igénybevételét a Covid-igazolvány felmutatásához kötik, el szeretnék kerülni az érintett vállalkozások újbóli bezárását.

Az elektronikus igazolványban tárolható tesztekért ugyanakkor valamennyit a polgároknak is fizetnie kellene. Ha az intézkedésre szükség lenne, annak konkrét formájáról a Covid-automata alapján az országos tiszti főorvos dönthetne.

A Sme rodina ellenzi

Bár Lengvarský szerdán még arról beszélt, a törvényjavaslatot támogatja a koalíció, péntek délután a Sme rodina bejelentette, a módosításra nemmel fognak szavazni. Addig ugyanis nem hajlandóak támogatni azt, amíg az nem tartalmaz kedvezőbb feltételeket az oltatlanok számára. Boris Kollár, a parlament házelnöke, a Sme rodina vezetője az ellenzéki pártokhoz hasonlóan arról beszélt, elutasítják, hogy az embereket az alapján különböztessék meg, kaptak-e oltást, vagy sem. Egyben a határokon keresztül ingázó oltatlanok tesztelési kötelezettségét is kifogásolta.

(mr, czg)