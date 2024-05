Luxusépületet kapott az SNS új minisztériuma

Az ellenzéki SaS arra szólítja fel az újonnan létrehozott minisztérium vezetőjét, az SNS által jelölt Dušan Keketit, hozza nyilvánosságra, pontosan mennyibe kerül a Pozsony központjában lévő ingatlan bérlése és indokolja meg, milyen kritériumok alapján választották ki a reprezentatív épületet. Marián Viskupič, az SaS alelnöke pénteki sajtótájékoztatóján arról beszélt, a már aláírt és közzétett bérleti szerződés szerint az ingatlant havonta közel 20 euró/négyzetméter áron bérli az állam. A szerződést a J&T Real Estate ingatlankezelő vállalattal kötötték, amely Patrik Takáčhoz köthető, akit a Trend hetilap korábban az ország 16 legbefolyásosabb oligarchája közé sorolt.

Minisztériumnak drága

A 7-es számú kikötői raktárban az állam összesen 5000 négyzetmétert bérel. Viskupič szerint elfogadhatatlan, hogy a jelentős adóssággal rendelkező ország egy olyan drága épületet béreljen, amelyet még a legnyereségesebb magánvállalatok sem engedhetnek meg maguknak. Szerinte egy közhivatalnak nem szabadna ilyen drága ingatlanban székelnie. „A pozsonyi irodaépületek átlagos bérleti ára hosszú ideje nagyjából 12 euró/négyzetméter körül van. Az állam most a piaci átlagár közel kétszereséért vett ki ingatlant” – tette hozzá Viskupič, aki szerint a megkötött szerződésben alábecsülték az épület, a hozzá tartozó szolgáltatások és rezsiköltségét.

Az bérlés éves költségét így csak becsülni lehet, de a parkolás ára nélkül is nagyjából 1 787 000 euró körül lehet. Az SaS politikusa arra is rámutatott, a szerződést úgy írták meg, hogy az tíz évig gyakorlatilag felmondhatatlan, így ha az inflációt is figyelembe vesszük, ez idő alatt az adófizetők nagyjából 20 millió euróját fogják a minisztérium székhelyének bérlésére költeni. Ráadásul a megállapodás nem tartalmazza a parkolási költségeket, amelyek ára az épület mellett egy járműre 150 euró/hónap, így ez tíz év alatt ugyancsak milliós tételt tesz majd ki. „Felszólítjuk a minisztert arra, világosan és áttekinthetően közölje a bérlés költségeit, de főként arra, indokolja meg, miért ez volt szerinte a legkedvezőbb ajánlat, ha a szerződésben is szerepel, hogy a bérleti ár elsősorban az ingatlan elhelyezkedését és technikai felszereltségét veszi figyelembe” – mondta Viskupič.

Jó üzlet volt?

Maga az újonnan létrehozott idegenforgalmi és sportminisztérium tárcavezetője, Keketi még május elején beszélt az épületbérlésről. Akkor azt állította, az intézmény számára a 7-es számú kikötői raktárra vonatkozó ajánlat volt a legelőnyösebb. Egyebek mellett azért is volt kedvező az ajánlat, mert 10 évre írták alá a szerződést. Két további ingatlan is játékban volt. A kérdéses épületeket egy bizottság is megvizsgálta, amelyben a pénzügyminisztérium Értéket a Pénzért egysége is képviseltette magát. Végül a kedvező ár miatt döntöttek a 7-es számú kikötői raktár mellett.

A 7-es számú raktár

Az új minisztériumnak otthont adó épület a Duna-parton, Pozsony újonnan kialakuló központjában található. Az Eurovea 1. és az Eurovea 2. bevásárlóközpont és maga a folyó által közrefogott részen fekszik. Lényegében az egykori raktár épülete szakítja meg azt a zöld sétányt, amelyet nemrég alakítottak ki a Duna mellett és rendkívül népszerű a helyiek, de a turisták körében is. Nagyon sok vendéglátóhely, étterem működik itt, de a 7-es számú raktártól a Szlovák Nemzeti Színház új épülete is mindössze néhány méterre van. A sajtótájékoztatón egyébként a szintén SaS-es Alojz Hlina csodálkozásának adott hangot, hogy a tervek szerint az épületben úgy székel majd a minisztérium, hogy annak legalsó szintjén egy nagy befogadóképességű söröző fog működni. Az egykori raktárat a 20. század 20-as éveiben, funkcionalista stílusban építették, két kisebb és egy nagyobb, kupolával rendelkező tornya is van. A felújítása 2006-ban kezdődött, az eredeti tervek szerint az Auditórium nevű kultúrközpont kapott volna benne helyet.