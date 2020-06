Lipšic: Ha a Threemát módosították volna, egyértelműbben utalna a gyilkosságra

Ha a Threema-kommunikációt bárki is kiegészítette volna, akkor kifejezetten inkrimináló, a gyilkosságot érintő kijelentéseket is tartalmazna. Az a tény, hogy ehelyett csupán utalások, metaforák és bizonyos találkozókra utaló megjegyzések vannak benne, bizonyítja, hogy nem módosították utólag. Ezt Daniel Lipšic, a Kuciak-család megbízottja jelentette ki pénteken, Marian Kočner vádlott vallomására reagálva.

A Specializált Büntetőbíróság szenátusa előtt pénteken folytatódott a Ján Kuciak újságíró meggyilkolása ügyében indított per. Marian Kočner után a másik vádlottat, Alena Zsuzsovát hallgatja ki a bíróság.

Lipšic szerint Marian Kočner azért is vonta kétségbe Peter Tóth tanú szavahihetőségét, mert a váltóhamisítási ügyben a szenátus főleg az ő vallomására támaszkodva hozott ítéletet. Hangsúlyozta: ugyanez érvényes a Threema-kommunikációra is, amelyet az Emil Klemanič vezette szenátus is idézett az ítélet indoklásában.

Lipšic rámutatott: Marian Kočner a pénteki vallomásában először „közeli emberének” nevezte Tóthot. A vádlott arról beszélt, hogy egy jósnő figyelmeztette: el fogja árulni őt egy hozzá közel álló személy. A vállalkozó ezt a személyt utólag Tóthtal azonosította. Később a bíróság előtt azt állította, hogy Tóth soha nem állt közel hozzá, és nem volt a bizalmasa. Ezzel kapcsolatban Lipšic megjegyezte, hogy Marian Kočner Tóthra bízta a privát mobiltelefonját, amely tele volt inkrimináló információkkal.

A kihallgatás előtt Marek Para, Marian Kočner ügyvédje egy új bizonyítékot terjesztett elő, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) operatív jelentését. Para szerint ez utóbbi bizonyítja, hogy a NAKA 2019 novemberében, vagyis hetekkel a Marian Kočner és társai elleni vádemelés után még mindig foglalkozott a Kuciak-gyilkosság alternatív verzióival is. Lipšic szerint a jelentésből nem következik semmi ilyesmi. „Tartalmaz a gyilkosság egyik elkövetőjével kapcsolatban egy utalást, de ennek nincs köze a gyilkosság megrendeléséhez, vagy bármilyen, a ma tárgyalt üggyel kapcsolatos dologhoz” – magyarázta Lipšic. A jelentést még nem olvasták fel a bíróságon, annak tartalma tehát nem ismert sem az újságírók, sem a nyilvánosság előtt.