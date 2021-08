Lengvarský: Bár nő az esetszám, a helyzet még stabil

Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter egyelőre stabilnak tartja a járványhelyzetet az országban, még annak ellenére is, hogy a napi esetszám folyamatosan növekszik. A regionális járványtérképen is egyre több régió kerül narancssárga fázisba, a jövő héttől például már az Érsekújvári járásban is szigorodnak az előírások.

Pozsony | Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter egyelőre stabilnak tartja a járványhelyzetet az országban, még annak ellenére is, hogy a napi esetszám folyamatosan növekszik. A regionális járványtérképen is egyre több régió kerül narancssárga fázisba, a jövő héttől például már az Érsekújvári járásban is szigorodnak az előírások.

Vladimír Lengvarský a szerdai kormányülés után beszélt a szlovákiai járványhelyzetről. A fertőzöttek száma továbbra is növekszik, a múlt héten átlagban már 115 új beteget azonosítottak, ami az azt megelőző héthez képest 18 százalékos növekedést jelent.

Ennek ellenére Lengvarský elégedett, mivel a többi országos mutató esetében nem figyelhetünk meg különösebb növekedést: a kórházban kezelt, igazolt fertőzöttek száma továbbra is 50 fő alatt van (a múlt héten 45 volt, most 47), a reprodukciós szám pedig 1,05 és 1,15 között mozog, vagyis az előző héthez képest ez sem változott jelentősen.

Ami viszont az átoltottságot illeti, Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) igazgatója rámutatott: Szlovákia csaknem 20 százalékponttal elmarad az uniós átlagtól. Az újonnan oltottak száma naponta körülbelül 4000 fő, ami a szakértő szerint sem jó eredmény, viszont bízik abban, hogy szeptemberben, az újabb hullám felerősödésével nőhet az oltási hajlandóság is.

Érsekújvár rontott

A jövő hétfőtől érvényes új járványtérképen 12 narancssárga járás helyett már 14 lesz. A Sztropkói és az Iglói járás a mostani héthez képest javított, jövő héten narancssárgából zöldre vált, négy járás viszont – a Kassa-vidéki, a Bártfai, az Érsekújvári és a Garamszentkereszti – rontott, így a jövő héten ezekben a régiókban már szigorúbb szabályok lesznek érvényben.

A narancssárga fázisban lévő régiók eddig főként az ország keleti részében helyezkedtek el, most viszont azzal, hogy az Érsekújvári járás a jövő héttől narancssárga lesz, már a délnyugati magyarlakta régiókban is számolni kell a járványhelyzet súlyosbodásával.

Ez azt jelenti, hogy jövő hétfőtől Érsekújvárban és környékén például már csak a beoltottak, a leteszteltek, illetve azok ülhetnek be az éttermekbe, akik az utóbbi 180 napban átestek a fertőzésen. Az oltatlanok, akik nem tudnak teszteredményt felmutatni, sem azt, hogy az utóbbi fél évben kilábaltak a vírusból, csak a teraszokon ülhetnek le, és legfeljebb csak 10 személy. Jelentősen korlátozzák a tömegrendezvények létszámát is, ha a szervező úgy dönt, hogy nem csak a teljesen beoltottakat engedi be az akcióra.

Közel a 65 százalék

A narancssárga járások teljes listája a következő: Selmecbányai, Bártfai, Gölnicbányai, Késmárki, Kassai (I.–IV.), Kassa-környéki, Lőcsei, Érsekújvári, Poprádi, Varannói, Garamszentkereszti járás. A többi régió egyelőre zöld besorolású, de a romló járványhelyzet miatt a következő hetekben várhatóan még több járás kerül át a narancssárga vagy a piros fázisba.

Mišík viszont azt is elmondta, hogy az 50 év felettiek esetében egyre több járás közelít a 65 százalékos átoltottsághoz, ami azt jelenti, hogy a Covid-automata értelmében ezek a régiók automatikusan eggyel jobb besorolást kapnak. Közel van már ehhez a Nagyszombati, a Komáromi és a Galántai járás is, vagyis ebből a szempontból több magyarlakta régió is jól teljesít.