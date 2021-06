Lehull a lepel a szlovákiai szállodatulajdonosokról

Akik a szabadságukat valamelyik szlovákiai szállodában szeretnék eltölteni, azok mostantól gyorsan és egyszerűen azt is felmérhetik, kinek a zsebébe vándorol a pénzük. Kik állnak a szlovákiai szállodák mögött, és mennyire bízhatunk meg bennük?

Hogy egy-egy hotel milyen szolgáltatásokat nyújt, milyen áron és milyen minőségben, arról az interneten rengeteg információt találhatunk. Több olyan honlap is elérhető, amely a szállodai szolgáltatások összehasonlítására szakosodott. A korrupció megfékezését és a közérdekű információk elérhetőségét zászlajára tűző Transparency International Slovensko (TIS) most azonban egy olyan honlappal rukkolt elő, amely egészen más kritériumok alapján rangsorolja a szlovákiai szállodákat. A ktovlastni.sk portálon több mint 600 szlovákiai szállodát minősítenek az átláthatóság és a tulajdonosok megbízhatósága alapján. Az üdülni vágyók, a családi ünnepségeket, céges rendezvényeket szervezők a szállodaválasztáskor így azt is felmérhetik, hogy a pénzük nem egy botrányokkal övezett oligarcha vagy egy maffiózó zsebébe vándorol-e.

Szállodai pénzmosás

„A szállodaiparban rengeteg becsületes vállalkozó van, de ez az ágazat olyanokat is vonz, akik csak a pénzüket szeretnék ilyen módon tisztára mosni, vagy a társadalmi státuszukat növelni azzal, hogy egy szállodát is vásárolnak” – mondta el Gabriel Šípoš, a TIS projekt koordinátora, a korrupcióellenes szakmai szervezet volt igazgatója. Szerinte a nem titkolt céljuk épp az, hogy a szállodák szolgáltatásait igénybe vevők etikus döntést hozhassanak, és ne járuljanak hozzá a kétes hírű tulajdonosok további gazdagodásához.

„Igyekeztünk feltölteni az összes szlovákiai szálloda adatait a honlapunkra. A rajta szereplő 622 hotelt az iskolából ismert osztályzatokkal láttuk el. A jó hír, hogy a szállodák nagyjából fele kitűnőre teljesített” – nyilatkozta Ľuboš Kostelanský, a TIS elemzője, aki szerint elégtelen osztályzatot csaknem a tizedük kapott. Szerinte egy-egy szálloda minősítésénél figyelembe vették az átláthatóságot és a tulajdonosi hátteret, amit egy öttagú szakmai bizottság mért fel. „Az elérhető száz százalékból 0 pontot főként az olyan, kimondottan botrányos tulajdonosokkal rendelkező szállodák kaptak, amelyek hátterében többek között a Mečiar-korszak titkosszolgálati vezetője, Ivan Lexa, vagy napjaink legismertebb botrányhőse, Marián Kočner áll. A bírálóbizottságnak 95 szállodatulajdonossal szemben voltak súlyos kifogásai, a legtöbb ilyen gyanús szálloda Pozsonyban és a Magas-Tátrában található.

A harmaduk titkolózik

Az átláthatóság felmérésénél sokat nyomott a latba, hogy a szálloda honlapján fel vannak-e tüntetve a tulajdonosok. Minden harmadik szálloda honlapjáról hiányzik ez az információ, más internetes forrásokból azonban a hotelek 93 százalékánál kideríthető, hogy ki is a tulajdonos. Az értékelésnél figyelembe vették azt is, hogy a szálloda mögött álló társaság átlátható adózást folytat-e, és nincsenek-e lejárt tartozásai az állammal szemben. „A listán szereplő szállodák tulajdonosainak a 90 százaléka egyébként szlovák állampolgár, adóparadicsomban pedig a hoteleket üzemeltető cégek 5 százalékát jegyezték be” – tette hozzá Kostelanský.