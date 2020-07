Leállnak-e a Beneš-dekrétumok alapján indított földelkobzások?

Pozsony | Az állam által a Beneš-dekrétumok alapján elkobozni szándékolt autópálya alatti földek esete tovább bonyolódik, a kisajátítás megindult, de bírósági per is zajlik. Holnap a parlamentben is szóba kerül az ügy.