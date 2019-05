Lázad a Smer Fico ellen

A felhívást tartalmazó levelet Kassa megye több járási szintű pártvezetője és a Smer leköszönő EP-képviselője, Monika Smolková írta alá. Smolková egyben a párt egyik kassai szervezetének elnöke, a felhívást a párt elnökségének és az összes megyei szervezetnek elküldték.

„Felszólítjuk Robert Fico pártelnököt és Robert Kaliňák alelnököt, hogy cselekedjenek a politikai kultúra jegyében, és méltóságteljesen, a párton belüli ellentétek szítása nélkül mondjanak le tisztségükről“ – olvasható a levélben. Egyben arra kérik Peter Pellegrini miniszterelnököt, a Smer alelnökét, hogy szálljon versenybe a pártelnöki tisztségért.

A felhívás aláírói arra szólítják fel a Smer vezetését, hogy a lehető legrövidebb időn belül hívja össze a párt rendkívüli közgyűlését. A kongresszus célja, hogy új pártelnököt és elnökséget válasszanak. A levél aláírói szerint a közgyűlésen a pártnak nyilatkozatot is el kell fogadnia, amelyben elnézést kér az ország polgáraitól.

A Smer kelet-szlovákiai szervezeteinek vezetői elsősorban azt kifogásolják, hogy a párt egyes vezetői olyan személyekkel köthetőek össze, akiket adócsalás miatt ítéltek el, vagy ilyen ügyben eljárás folyik ellenünk, illetéktelenül kaptak állami támogatást, kétes üzleteket kötöttek vagy a Čistý deň reszocializációs központtal kapcsolatos botrányhoz köthetőek. „De még az újságíró és jegyese meggyilkolásának megrendelésével összefüggésbe hozott személlyel kapcsolatban is felmerül a nevük egy botrányban“ – áll a levélben.

Aláírói szerint az érintett pártvezetők nem tudták meggyőzően cáfolni ezeket a vádakat, az pedig, hogy az említett ügyekben újabb és újabb bizonyítékok kerülnek elő, csak tovább növeli a tagság kétségeit afelől, hogy a pártvezetés „tiszta”. Mindemellett azt is kifogásolják, hogy az elnökség nem kommunikál a tagsággal, miközben egyre csökken a Smer támogatottsága.



Peter Pellegrini kormányfő a tegnapi kormányülés előtt elmondta, üdvözli a párton belüli vitát a Smer jövőjéről. A miniszterelnök megértéssel fogadja a felhívást, de örülne, ha a vita Smeren belül zajlana le. „A keleti kollégák lépése talán annak tudható be, hogy a párton belül eddig nem indult párbeszéd, talán ezért döntöttek úgy, hogy a levél megírásával nyilvánosan is nyomást gyakorolnak” – tette hozzá Pellegrini. Személyi kérdésekről azonban korainak tartotta nyilatkozni, azt sem árulta el, hogy elindul-e a pártelnöki posztért. Pellegrini szerint pártja sorsdöntő időszak előtt áll. „Eldől, ki milyen poszton lesz, vagy lesz-e egyáltalán egyeseknek valamilyen posztjuk” – véli. Szerinte alapvető változásokra van szükség, ha a párt meg akarja nyerni a parlamenti választást. „Ha ezekre a változásokra sor kerül, akkor gyakran fogunk találkozni. Ha nem, akkor talán egyáltalán nem találkozunk többet” – mondta újságíróknak és hozzátette, a párt a nem a fejesekből hanem a tagokból áll. Pellegrini szerint a pártban zajló folyamatokról elsősorban a Smer elnökét, Robert Ficót kell kérdezni. A miniszterelnök mára halasztotta a tegnapra tervezett szerbiai útját.



Denisa Saková (Smer) belügyminiszter arra a kérdésre, hogy szerinte Robert Ficónak távoznia kellene-e a pártelnöki posztról, azt mondta, találkozik az elnökség többi tagjával és utána mond véleményt. Hozzátette, nincs semmi probléma, csupán meg kell vitatni a helyzetet.



Szokatlannak nevezte a Smeren belüli helyzetet Peter Žiga gazdasági miniszter, a párt alelnöke, de úgy véli, azt nem a médiában és a nyilvánosság előtt kell megvitatni. Pellegrini esetleges pártelnökségéről Žiga elmondta: „A miniszterelnök a legalacsonyabb pártstruktúrákban kezdte, majd a kerületi szinten át bejutott egészen a csúcsvezetésbe. Teljes mértékben felkészült a folytatásra.” Žiga ugyanakkor cáfolta, hogy ő, Pellegrini és a párt kassai kerületi elnöke, Richard Raši állna a Fico távozását követelő levél mögött. A sajtó hármukat tartja a Smer progresszív szárnya vezetőinek.



A keleti szervezetek vezetői által megfogalmazott levélre a Smer megyei elnökei is reagáltak. Elutasították, hogy a pártban bármiféle lázadás lenne és a rendkívüli kongresszust sem hívják össze. A megyei vezetők élesen bírálták a levél megfogalmazóit: „Nem szabad, hogy a politikai nyilatkozatokat egyes tagok megvalósulatlan politikai ambíciói motiválják.”

Az üggyel kapcsolatban Fico még nem nyilatkozott. Sajtóinformációk szerint a Smer elnöke külföldön tartózkodik.



Darina Malovától, a pozsonyi Comenius Egyetem politológia tanszékének professzorától azt kérdeztük, utalhatnak-e Pellegrini szavai arra, hogy amennyiben nem veheti át a pártelnökséget Ficótól, akkor távozik. Malová szerint minden lehetőség elképzelhető, de az biztos, hogy Pellegrini is le akar folytatni egy párton belüli vitát. A politológus szerint azonban jelenleg a Smerben nem lát olyan személyt vagy olyan csoportosulást, amely Fico kihívója, leváltója lehetne.



A lassan 20 éve létező Smerben ez az első komolyabb feszültség, amely a nyilvánosság előtt zajlik. A pártnak a kezdetektől Fico az elnöke és Kaliňák az egyik alelnöke. A Smer alapszabálya szerint a felhívásban szereplő rendkívüli közgyűlést az elnökségnek, vagy a párt öt megyei tanácsának kell kezdeményeznie. A levél aláírói között azonban nincs senki, aki a Smer elnökségének tagja, vagy megyei szervezetének vezetője lenne.



Tegnap kiderült, Milan Géci a Smer korábbi parlamenti képviselője, jelenlegi kassai pártfunkcionáriusa már áprilisban bírálta a pártban zajló folyamatokat. „Minden sarkon azt kiabálják ránk, hogy tolvajok vagyunk, sokan pedig már azt hangoztatják, hogy nem akarnak Fico vagy Kaliňák gyalogjai lenni” – írta Géci a párt menedzserének.