Látványos változás a 3. nyugdíjpillérben

„Olyan változásokat javasolunk, amelyek a munkáltatók és a munkavállalók számára is előnyösek lesznek” – állítja Milan Krajniak munkaügyi miniszter. A 3. pillérben is szeretnék bevezetni a személyes nyugdíjterméket, és a 3. pillér megtakarításaihoz már nem csupán a munkáltató és a munkavállaló, hanem az állam is hozzájárulna. A jogszabályok módosításának köszönhetően kibővítik azon társaságok körét is, amelyek az ilyen megtakarítási termékeket kínálhatnák. „Szeretnénk elérni, hogy ezt az önkéntes nyugdíjpénztárak (DDS), a befektetési alapok, az értékpapír-kereskedők, a bankok és a biztosítók is kínálhassák” – mondta el Krajniak, aki szerint azonban ezeknek ehhez meg kell felelniük a szigorú feltételeknek. „Abban bízunk, hogy az említett változásnak köszönhetően kiélezettebb verseny folyik majd az ügyfelekért, akik így nagyobb hozamokra számíthatnak” – állítja a tárcavezető.

A cseh példán inspirálódva a 3. pillérben is szeretnék bevezetni a nyugdíjprémiumot. „Ha például a takarékoskodó havi minimum 15 eurót tenne félre, az állam évente ehhez 60 eurós nyugdíjprémiummal járulna hozzá. Havi 20 eurós megtakarításnál ez már 80, 25 eurósnál pedig 100 euró lenne. Mindeközben – egészen 180 euróig – megtartanánk az ezzel kapcsolatos adókedvezményt is az alkalmazott által fizetett összegre. A változások között szerepel az is, hogy a munkáltató által fizetett összeget nem terhelné egészségbiztosítási járulék” – mondta Boris Ažaltovič munkaügyi államtitkár. Krajniak szerint a cseh példa azért is követésre méltó, mert míg Szlovákiában a gazdaságilag aktív lakosság alig 32%-a takarékoskodik a 3. pillérben, Csehországban ezek aránya eléri a 85%-ot. Így az sem csoda, hogy míg Szlovákiában a 3. pillérben levő összeg a bruttó hazai termék (GDP) 3, addig Csehországban a 9%-át teszi ki.

(mi, TASR)