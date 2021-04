Láthatjuk-e valaha a Szputnyik-szerződést?

Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter a szerdai kormányülés után elmondta, jogilag vizsgálják, nyilvánosságra hozhatják-e az orosz Szputnyik V-vakcina beszerzéséről szóló szerződést. Ebben közreműködik a Mária Kolíková (Za ľudí) által vezetett igazságügyi minisztérium és a jogalkotásért felelős kormányfőhelyettes, Štefan Holý (Sme rodina) hivatala is. Szerinte azonban az orosz féltől is függ, közzétehetik-e a dokumentumot. Az egészségügyi miniszter egyben bejelentette, már elkészítették a Szlovákiába szállított orosz vakcinából azokat a mintákat, amelyeket Magyarországra küldenek bevizsgáltatni. A magyar kormány ugyanis felajánlotta, hogy egy ottani akkreditált laboratóriumban vizsgálják be az oltóanyagot. „Az erről szóló hivatalos kérelmet ma írom alá” – mondta Lengvarský. A magyar fél szerda délutánig még nem kapta meg a felkérést. A miniszter hozzátette, továbbra is számolnak azért azzal a lehetőséggel is, hogy a vakcinát jóváhagyja az Európai Gyógyszerügynökség. „Tekintettel arra, hogy milyen sokan szeretnék magukat Szputnyikkal oltatni, számunkra nagyon fontos, hogy elérhető legyen Szlovákiában ez a vakcina” – jelentette ki Lengvarský. Hozzátette, az orosz vakcina beszerzése és bevizsgálása körül kialakult ügyben jelenleg egy alapos vizsgálatot készíttet.

Richard Sulík, az SaS kormánypárt vezetője arról beszélt, magát a Szputnyik V-vakcinát nem utasítják el, azt kifogásolták, ahogy az azóta leváltott Igor Matovič (OĽaNO) még miniszterelnökként az oltóanyagszállítmányt a repülőtéren üdvözölte, illetve, hogy a készítmény engedélyeztetése miatt Magyarországra utazott. Sulík támogatja az oroszokkal kötött szerződés nyilvánosságra hozását, amely szerinte a jogi elemzés függvénye lesz. Boris Kollár (Sme rodina), a parlament házelnöke szintén támogatja a szerződés nyilvánosságra hozását. Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter pedig elmondta, az orosz fél felszólította Szlovákiát, vegye át a Szputnyik V-vakcina következő szállítmányát. A kormány összesen 2 millió adag orosz oltóanyagot rendelt, ebből jelenleg 200 ezer van szlovákiai raktárakban.

Közben a Peter Pellegrini vezette Hlas ellenzéki párt felszólította az államfőt, Zuzana Čaputovát, hogy hozza nyilvánosságra az orosz vakcina beszerzéséről szóló megállapodást. A köztársasági elnök kedden kérte és kapta meg a szerződést az egészségügyi minisztertől. Pellegrini szerint az oltóanyag körüli titkolózás csak csökkenti az orosz vakcinába vetett bizalmat.