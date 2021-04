Heger: A Szputnyik V vásárlásáról szóló szerződés nem titkos, csak nem nyilvános

Az egészségügyi minisztérium egyelőre nem hozta nyilvánosságra annak a szerződésnek a szövegét, amelyet az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alappal (RFPI) kötöttek a Szputnyik V-vakcina beszerzéséről. Nem tudni, pontosan milyen feltételek mellett rendelték meg az orosz oltóanyagot, de még azt sem, hogy szlovák részről ki írta alá a dokumentumot. Az államfő ezért kedden az elnöki palotába kérette a nemrég kinevezett egészségügyi minisztert, Vladimír Lengvarskýt (OĽaNO-jelölt), akitől azt kérte, hozza magával a kérdéses szerződést. A találkozó után Martin Strižinec, a köztársasági elnök szóvivője arról tájékoztatott, hogy az államfő jelenleg tanulmányozza a dokumentumot.

Lengvarský kedden délutáni sajtótájékoztatóján megköszönte az államfőnek az álláspontját, mi szerint egyik vakcinának sem szabad megosztania az ország polgárait. Majd megemlítette, hogy az az oltóanyag, amelyre elődje, az azóta leváltott Marek Krajčí (OĽaNO) soron kívüli engedélyt adott, nem azonos azzal, amelyet aztán az oroszok leszállítottak. „Egy ampullában három adag vakcina volt, ebben pedig egy van” – mondta azzal, hogy ez csak adminisztratív különbséget jelent. Lengvarský arról is beszélt, viszonteladóktól egyelőre nem vásároltak vakcinát, de ilyen esetben is be kell tartaniuk a beszerzésre vonatkozó szabályokat. Arra a kérdésre, hogy nyilvánosságra hozzák-e a Szputnyik V beszerzéséről szóló szerződést, a miniszter és a sajtótájékoztatón jelen lévő miniszterelnök, Eduard Heger (OĽaNO) sem válaszolt.

Nem szabad titkolni

A Transparency International Slovensko (TIS) szerint az orosz vakcináról kötött szerződés rejtegetése törvényellenes, sőt, ha azt záros határidőn belül nem hozzák nyilvánosságra, akkor érvényét veszti. A civil szervezet adatigénylés keretében kérte is már a dokumentumot az egészségügyi tárcától, de a minisztérium először kitolta a válaszadási határidőt, majd ennek letelte után sem küldte meg a TIS-nek a szerződést. A civil szervezet egyben rámutat, az egészségügyi minisztérium nem indokolta a szerződés eltitkolását, holott ez törvényes kötelessége lenne. A TIS pert fontolgat. Michal Piško, a szervezet vezetője meg van győződve róla, semmilyen törvényes ok nincs arra, hogy a szerződést titokban tartsák. A TIS arra is felhívja a figyelmet, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha egy szerződés titkosítására nincs törvényes ok, de azt három hónappal az aláírása után sem teszik közzé, akkor a megállapodás semmissé válik.

A nem nyilvános titkos?

A miniszterelnöki tisztségbe nemrég kinevezett Heger szerint a szerződés nem titkos, csak „nem nyilvános”. Ennek azonban némileg ellentmond az egészségügyi minisztérium közleménye, amely szerint ahogy a nyugati vakcinabeszerzések, úgy a Szputnyik V megvásárlásáról szóló szerződés is titkos. A tárca honlapján az orosz vakcinával kapcsolatban mindössze egy február végén kiállított, 1 990 000 euróról szóló fizetési meghagyás található, de ebből az sem világos, mennyi adag oltóanyagot rendeltek Oroszországból. Erről csak Igor Matovič (OĽaNO) jelenlegi pénzügyminiszter, korábbi kormányfő egyik sajtótájékoztatóján hangzott el információ, mi szerint Szlovákia 2 millió adag orosz vakcinát rendelt. Matovič a múlt héten azonban pont a forgalmazóval kötött megállapodásra hivatkozva állította, az orosz fél visszakéri a már leszállított 200 ezer adag vakcinát, mert szerződésszegésnek értelmezik, hogy a szlovák Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) egy európai akkreditációval nem rendelkező laboratóriumban vizsgáltatta be a készítményt.

A magyar Szputnyik

Az egyetlen uniós tagállam, amely jelenleg már oltja a polgárait az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóvá nem hagyott Szputnyik V-vakcinával, az Magyarország. Gulyás Gergely (Fidesz) Miniszterelnökséget vezető miniszter március 11-én hozta nyilvánosságra annak a szerződésnek a nagy részét, amelyet a magyar kormány kötött az orosz oltóanyag forgalmazójával. Eszerint a vakcina ára a két dózis esetén 19,90 dollár (kb. 16,73 euró). Ezen túl a szerződésben az is szerepel, hogy a teljes lekötött vakcinamennyiséget kötelesek átvenni, ha nem így tesznek, akkor is ki kell fizetniük a teljes árat. Ha az orosz beszállító késik az újabb tételekkel, a megállapodás szerint nem szankcionálható. A magyar fél köteles tájékoztatni az orosz forgalmazót a vakcina beadása után jelentkező negatív mellékhatásokról, a tárolási hőmérsékletről, de arról is, ha a piacon a készítmény illegális másolatai tűnnének fel. Az orosz fél azonban nem vállal garanciát a vakcina beadása miatt keletkezett károkért, de az oltóanyag hatékonyságáért sem. A szerződés arra az esetre sem tartalmaz szankciót, ha az oroszok teljesen leállítanák a Magyarországnak küldött vakcinaszállítmányokat. A magyar kormány és az orosz forgalmazó közötti szerződésben nincs szó arról sem, hogy az adott országban az engedélyeztetés során akkreditált laboratóriumokban kell vizsgálni a készítményt. A dokumentumban mindössze az áll, hogy az adott államban való forgalomba hozás előtt a helyi hatóságnak kell a készítmény használatát jóváhagynia. A Magyarországra szállított Szputnyik V-vakcináról szóló megállapodásban így nincs olyan feltétel, amelyre Matovič a szlovák szerződés esetében hivatkozott, és amely alapján az orosz forgalmazó visszakérte a Szlovákiába szállított vakcinákat.

A segítőkész Szijjártó

Szijjártó Péter (Fidesz) magyar külügyminiszter még hétfőn este arról beszélt, Matovič korábbi kérésének megfelelően a magyar akkreditált laboratórium kész bevizsgálni a Szlovákiának szállított orosz vakcinát. Egyelőre azonban arra várnak, hogy ezt a szlovák fél hivatalos kérés formájában is közölje. „Mi azt mondtuk, hogy ha lesz hivatalos kérés, természetesen segítünk” – jelentette ki Szijjártó, és hozzátette, egyelőre még nem kaptak hivatalos megkeresést. Matovič kedden megismételte, szerinte az ŠÚKL megállapítása, mi szerint a Szlovákiába szállított Szputnyik V-vakcina nem azonos azzal, amelyet más országok kaptak, „tisztán politikai álláspont”. Ezért szükséges szerinte egy európai akkreditációjú laboratóriumban is bevizsgáltatni a készítményt. Egyben ismét élesen bírálta az ŠÚKL vezetőjét, Zuzana Baťovát. Újságírói kérdésekre a volt kormányfő nem volt hajlandó válaszolni, amit a személye ellen irányuló lejárató kampánnyal, hadjárattal indokolt. „Megmondom őszintén, nincs is most kedvem sajtótájékoztatót összehívni. Majd idővel, ha lenyugodnak a kedélyek, kiállok önök elé, és minden kérdésükre válaszolok” – mondta Matovič.