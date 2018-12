Lajčák marad a külügyi tárca élén

Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfő és Robert Fico, a Smer-SD elnöke győzték meg őt, azáltal, hogy garantálták neki Szlovákia külpolitikai irányvonalát.

A miniszter hozzáfűzte: sokáig fontolgatta, van-e értelme továbbra is betöltenie ezt a tisztséget, mivel az utóbbi napokban „a parlamentben is olyan hangokat lehetett hallani, amelyek az elszigetelődést szorgalmazták az együttműködés helyett, és amelyek megkérdőjelezték az EU- és a NATO-tagságunkat”.

Lajčák elmondása szerint Pellegrininek és Ficónak is leszögezte, hogy csak akkor tudja továbbra is ellátni a feladatát, ha a külpolitika összhangban marad a kormányprogrammal, és a koalíciós partnerek tiszteletben tartják a koalíciós egyezséget, valamint azt, hogy a felelősség megoszlik az egyes tárcák között.

Hozzátette: mindketten garantálták neki, hogy továbbra is érvényes az, ami a kormányprogramban áll, és hogy nem hagynak jóvá egyetlen olyan lépést sem, amely kétségbe vonná a szlovák külpolitika alappilléreit, melynek gyakorlásáért miniszterként ő felel. „Csak ilyen feltételek mellett van értelme annak, hogy folytassam” – szögezte le Lajčák.

Ebben a helyzetben a külügyminiszter nem akarta tovább húzni a dolgot, és tovább terhelni a szlovák közéletet, ezért úgy döntött, továbbra is gyakorolja tárcavezetői megbízását. „Ebben a szellemben teszem meg a szükséges lépéseket a legrövidebb időn belül” – tette hozzá.

„Nem vagyok hozzákötve a székemhez, több mint nyolc éve vagyok miniszter, ilyen gyanúsítgatások méltatlanok lennének. A döntésemre úgy tekintek, mint egy esélyre. Folytatni akarom a törekvésemet, hogy Szlovákiára továbbra is modern európai országként, megbízható partnerként és szövetségesként tekintsenek, hogy az euro-atlanti térség szilárd tagjaként olyan ország maradjon, amely a megoldások, és nem a problémák része. Továbbá ez egy esély arra is, hogy méltóképpen vegyük át és professzionálisan kezeljük az EBESZ-elnökséget” – fejtette ki maradása okait Lajčák.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy korábban nem a migráció miatt döntött a lemondása mellett, hanem azért, mert meggyőződése: Szlovákia és az állampolgárai kárára válik, ha a diplomatákat nem engedik ahhoz az asztalhoz, amelynél a minket is érintő ügyeket tárgyalják meg. „Meg voltam, és most is meg vagyok győződve arról, hogy helytelen az a parlamenti határozat, amely elutasítja, hogy a migrációra megoldást kereső közös törekvés részesei legyünk” – hangsúlyozta a miniszter.