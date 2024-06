Külügyminisztérium: Az Oroszország elleni 14. uniós szankciócsomag nem sérti Szlovákia érdekeit

Idén júniustól egy önkiszolgáló kajakkölcsönző rendszerrel bővült a Kassát is kettészelő Hernád folyó. A rendszer és a szakaszon történő kajakozás elsősorban a tapasztalt evezősöknek ajánlott, de egy kis odafigyeléssel vagy egy túravezetővel azok is kipróbálhatják, akik a vízi sportok ezen területén is ki szeretnék magukat próbálni. A közel kétmillió eurós költségvetésű, határon átnyúló projekt Szlovákiában az első olyan, amelynek keretében a kajakokat telefonos alkalmazással lehet kikölcsönözni.