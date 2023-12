Kulturális miniszterként műsorvezető?

Šimkovičová azelőtt, hogy a kulturális minisztérium élére került volna, a Slovan nevű internetes televíziónál műsorvezetőként tevékenykedett. A Denník N napilap szerint az említett műsorban gyakran fordultak meg olyan személyek, akik összeesküvés-elméleteket és álhíreket terjesztettek. Az internetes televízió tulajdonosa egyébként az SNS parlamenti képviselője, Peter Kotlár, aki Šimkovičová társműsorvezetőjeként tevékenykedik.

F iktív műsorvezető?

A Progresszív Szlovákia (PS) képviselői, Zora Jaurová és Zuzana Mesterová azonban arra figyelmeztetnek, hogy az alkotmány értelmében a kormánytagság tisztségének ellátása nem összeegyeztethető bármilyen munkaviszonnyal vagy munkaviszonyhoz hasonló munkaszerződéssel. Šimkovičovát október 25-én nevezték ki a kulturális tárca élére, az említett műsorban viszont azóta többször is felbukkant. Az „Interjúk Martina Šimkovičovával és Peter Kotlárral” című műsorban úgy mutatkoztak be, mintha csak meghívott vendégek lennének, viszont műsorvezető egyáltalán nem ült a kamerák előtt. Kotlár kinézett a kamerák mögé, és megkérdezte: „Kezdhetünk, műsorvezető úr?”, de semmilyen válasz nem érkezett, és a műsor végéig kettejükön kívül senki sem szólalt meg. A műsorban egyébként javarészt arról beszélnek, mit miért tesznek a minisztériumban és a parlamentben.

R eklámtevékenység

Jaurová és Mesterová úgy vélik, a felvételeken egyértelműen látszik, hogy a miniszter asszony csak formálisan tölti be a „meghívott vendég” szerepkörét, és a műsort valójában továbbra is ő vezeti.

Ez azonban csak a probléma egyik része. Az alkotmány azt is kimondja, hogy egy köztisztviselő nem használhatja fel a nevét, arcát, hangját, vagy aláírását reklámcélokra. Ennek ellenére e cikk megjelenéséig a televízió honlapján továbbra is elérhető volt a Slovan bemutatkozó videója, amelyben Šimkovičová arról beszélt, miért kellene őket nézni, valamint arra ösztönzi az embereket, hogy töltsék le a telefonos alkalmazást, amelyen élőben is követhetik a televíziós közvetítést.

A PS képviselői az ügyben panaszt nyújtottak be a parlament összeférhetetlenségi bizottságához.

(nar, Denník N)