Külföldieknek is kötelező a negatív teszt Szlovákiában; tudjuk, milyen ellenőrzéseket terveznek a határon

A kormány és az országos válságstáb már nemcsak az országos tesztelés második fordulóját készítik elő, hanem arról is tárgyal, milyen ellenőrzéseket vezessenek be az ország határátkelőin; ma három változatból fogják kiválasztani a legmegfelelőbbet. - TASR-felvétel

A kormány és az országos válságstáb már nemcsak az országos tesztelés második fordulóját készíti elő, hanem arról is tárgyalnak, milyen ellenőrzéseket vezessenek be az ország határátkelőin; ma három változatból fogják kiválasztani a legmegfelelőbbet.

Pozsony | A kormány és az országos válságstáb már nemcsak az országos tesztelés második fordulóját készíti elő, hanem arról is tárgyalnak, milyen ellenőrzéseket vezessenek be az ország határátkelőin; ma három változatból fogják kiválasztani a legmegfelelőbbet.

Ma minden bizonnyal végleg eldől, milyen ellenőrzéseket vezetnek be a határokon. Szlovákia az egyre romló járványhelyzet ellenére sem ellenőrizte határait, a következő napokban viszont ez megváltozik.

Csak negatív teszttel

Tegnap kiderült az is, hogy az ország területén ma kizárólag olyan emberek mozoghatnak szabadon, akik negatív PCR teszttel (ez lehet külföldön elvégzett PCR-teszt is), vagy negatív antigénteszttel rendelkeznek. „Ez érvényes a külföldi állampolgárokra. Kevesen tudatosítják, hogy a külföldiekre jelenleg az ország területén ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a hazaiakra. Ez annyit jelent, hogy csak negatív teszttel mozoghatnak az országban” – nyilatkozta néhány perce a JoJ tévécsatorna műsorában Martin Klus külügyi államtitkár. Magyarán: magyar állampolgárok is csak akkor jöhetnek Szlovákiába, ha van negatív koronavírus-tesztjük. A határon egyelőre csak véletlenszerűen ellenőriznek, ám ha az ország területén igazoltatják az illetőt és nem lesz igazolása negatív tesztről, 1659 eurós büntetést kaphat.

Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár - TASR-felvétel

Készül a határellenőrzés

Most már az is biztos, hogy belátható időn belül ismételten szigorítják a szabályokat a határátkelőkön. A határokat Szlovákia nem fogja bezárni, ám ellenőrizni fogja, negatív teszttel rendelkeznek-e az országba érkezők.

Az ellenőrzések kapcsán jelenleg három forgatókönyv közül válogatnak: az egyik, hogy az összes, több mint 60 határátkelőn bevezetik az antigénteszteket. Ennek az intézkedésnek a hátránya az lenne, hogy hatalmas, több kilométeres dugók alakulnának ki a határon. A második lehetőség a véletlenszerű ellenőrzés, amikor a rendőrök nem állítanának meg mindenkit a határon, tehát nem mindenkinek végeznék el az antigéntesztet. A harmadik lehetőség pedig az, hogy csak a külföldieket állítják meg, a szlovák állampolgárokat pedig beengedik az országba azzal, hogy az antigéntesztet nem a határon, hanem a legközelebbi városban kialakított mintavételi ponton kellene elvégezni. Ezzel elkerülnék, hogy a határon több kilométeres sorok alakuljanak ki.